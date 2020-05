Vom stressigen Leben als Blaumeise: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Corona-Tagebuch, Dienstag, 26. Mai 2020

Blaumeise. So nennt mich mein bester Freund seit gestern. Er wohnt in Hamburg in einem Häuschen in Alsterdorf und hat einen Garten, auf den er während der Arbeit blickt. Als wir gestern telefonierten, erzählte ich ihm von unserer ersten Woche als Eltern zu Hause mit Ivan. Anja ist in Mutterschutz, ich als ein Angehöriger einer Berufsgruppe, die erst durch die Corona-Krise bekannt wurde, den Solo-Selbstständigen, habe meine Arbeit auf ein Minimum reduziert.

Ich möchte die ersten zwei, drei Wochen für meine Familie da sein, das Leben mit Ivan kennen lernen, Routine entwickeln. Also erzählte ich meinem Freund Jochen gestern, wie mein Tag so aussieht und dass ich in der Realität viel weniger mit der Familie zusammen bin, als erwartet. Jochen ist selbst zweifacher Vater und kennt das ganz gut.

Es gibt nämlich immer irgendetwas zu tun und vor allem zu besorgen: Größere Babysachen, Tröpfchen und eine Popocreme für den jungen Mann aus der Apotheke, einen anderen Staubsauger, andere Schnuller, mehr Spucktücher, Lebensmittel, Wasser für Babynahrung. Kaum zurück zu Hause muss Günther raus und danach sehe ich, dass sein Futter zur Neige geht. Also wieder los. Dazwischen Bücher verschicken, Buchhaltung auf dem Stand halten und natürlich Wickeln, kuscheln usw. Das volle Programm.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Nachdem ich Jochen meinen derzeitigen Tagesablauf zum Besten gegeben hatte, erzählte er mir, dass vor seinem Fenster ein Meisenpaar ein Nest hat und dort nun auch Küken sitzen. Das, was ich ihm erzählte, ist nahezu deckungsgleich mit dem Tagesablauf des Blaumeisen Papas. Der fliegt auch den ganzen Tag lang vom Nest weg, kommt mit Nahrung wieder zurück, fliegt wieder los, bringt Nestmaterial, fliegt erneut los, Nahrung holen. So geht das von früh bis spät. Und so komme ich zu meinem neuen Spitznamen: Blaumeise.

Beschwere ich mich über meine neuen Zeiten als Vater? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist manchmal etwas stressig, aber durchgehend schön.

Auch für Günther sind Streicheleinheiten wichtig. Quelle: Stephan Boden

Solange ich diesen Rhythmus aufrecht erhalten kann, werde ich das tun. Als Freiberufler ist das jedoch nicht so ganz einfach. Ich kann nicht einfach so mal zwei Wochen gar nicht arbeiten. Menschen bestellen in meinem Webshop Bücher und bezahlen sie. Da muss ich sie natürlich verschicken, Rechnungen erstellen, Briefumschläge beschriften. Diese Tagebücher schreibe ich morgens früh nach der ersten Wickelrunde und dem ersten Fläschchen. Danach sind immer so drei Stunden Zeit, die ich für die notwendigen Arbeiten nutze.

Die Corona-Soforthilfe hat mir dabei erst einmal etwas Luft verschafft. So allmählich ziehen die Verkäufe bei Amazon wieder an, weil Amazon nun auch wieder geregelter liefert. Bücher für meinen Shop habe ich auch wieder bekommen. Die Erlöse von Amazon bekomme ich jedoch erst immer 60 Tage nach dem abgerechneten Monat. Daher dauert die Durststrecke noch eine Weile. Ich werde sie aber überbrücken können.

Segelbücher sind derzeit nicht so gefragt

Ohne die Soforthilfe würde hier jetzt bei mir blanke Panik ausbrechen, weil ich irgendwie versuchen müsste, mit viel Zeiteinsatz etwas mehr Geld zu verdienen. Allerdings ist das für mich nicht so einfach, denn es gibt nicht viele Hebel, die ich bedienen kann.

Vor allem meine Segelbücher, sogenannte Revierführer über die Ostsee, werden derzeit weniger verkauft. Denn man darf ja nur an der deutschen Küste schippern. Dänemark ist noch immer dicht. Und eigentlich sind der Mai bis Juli die stärksten Monate dieser Bücher. Da geht mir gerade einiges flöten.

MAZ-Leser beschenken die Bodens und denken dabei auch an Günther, für den es eine Extraportion Leckerli gibt. Quelle: Stephan Boden

Aber ich beschwere mich auch darüber nicht. Es ist wie es ist und es gibt schon immer einen Spruch, der in dem Flur meiner Großeltern hing und der bei mir immer Bestand hatte: „Immer wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“.

Gerade bekomme ich einen Briefumschlag. Er kommt von einer auf Facebook befreundeten Seglerin. Sie hat alle meine Bücher und schickt uns einen sehr lieben Brief und Socken für Ivan. Dazu noch ein Leckerlie für Günther. Die gute Frau arbeitet übrigens bei Microsoft, also der Bill Gates Firma. Die Socken sind aber frei von Mikrochips und Günthers Leckerlie ist auch sauber. Und gleich muss ich dann auch wieder los.

Von Stephan Boden