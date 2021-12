Von Brandenburg nach Brüssel: THB-Projekt seit 14 Jahren erfolgreich

Brandenburg/H

Vor 15 Jahren wurde die Idee geboren, Studierende der Fachhochschule, heute Technische Hochschule Brandenburg (THB), in kulturellen Austausch mit Studierenden aus Brüssel treten zu lassen und ihnen andere Kultur nahezubringen. Dass „Explore your culture“ zu einem festen Angebot der Hochschule werden würde, ahnte damals noch niemand.

Und doch haben sich BWL-Studierende der THB und Studierende im Fach Organisation und Management der Odissee Hogeschool zum nunmehr 14. Mal auf Englisch über aktuelle Themen in den beiden Ländern ausgetauscht, sich gegenseitig ein paar Brocken Deutsch bzw. Flämisch beigebracht und sich mit Konzepten der interkulturellen Zusammenarbeit auseinandergesetzt.

Workshop mit Witz

Organisiert wurde der Workshop durch Hans Denruyter von der Odissee Hogeschool und die Leiterin des Zentrums für Internationales und Sprachen an der THB, Annett Kitsche, die Englisch im Fachbereich Wirtschaft unterrichtet. Nach der Auftaktveranstaltung im Oktober haben sich Arbeitsgruppen zu Themen wie „Ost/West – Nord/Süd“ oder „Zivilgesellschaft“ gebildet. Der Clou: Jede Seite bearbeitete das Thema mit Blick auf die eigene Kultur.

Erst der Austausch der Hausarbeiten und der gemeinsame Workshop sollten neue Erkenntnisse über die andere Seite bringen. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz, denn es wurden witzige und aktuelle Memes getauscht und Ausflüge in die Popkultur kamen nicht zu kurz. „Am zweiten Tag besuchten uns Saint Nicolas und sein Helfer, der Zwarte Piet“, berichtet Annett Kitsche. „Sie haben einige Studierende und sogar Hans Denruyter verwarnt, weil er zu viele Selbststudienaufgaben gegeben hat.“

Hans Denruyter von der Odissee Hogeschool bei einer Online-Konferenz im Rahmen des interkulturellen Workshops „Explore your culture“ Quelle: Hans Denruyter

In Belgien Pflicht, in Brandenburg Kür

Die Dozentin sucht jedes Jahr Interessierte, die im Rahmen des Moduls Wirtschaftsenglisch an dem freiwilligen Angebot teilnehmen möchten. Bei den Belgiern ist das Projekt dagegen ein eigenständiges Modul. „Für uns ist es ein Pflichtfach, für das wir drei Studienpunkte bekommen“, sagt Mourad aus Brüssel.

Er und seine Mitstudierenden Sirine, Elvine, Lys und Hafsa berichten der MAZ, dass ihr Studium an der Odissee Hogeschool längst nur noch virtuell stattfinde. „So ist die Welt heutzutage nun mal. Aber manch einer versteckt sich eher hinter dem Bildschirm, anstatt sich einzubringen“, findet Mourad, der in der Arbeitsgruppe „Zivilgesellschaft“ aktiv war.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Bei einer Online-Veranstaltung darf schon mal über Memes gelacht werden, die im Internet kursieren. Quelle: THB

Die Schilderungen von Arbeitsgruppen-Mitglied Celina, die demnächst nach Brandenburg an der Havel zieht, haben ihn teilweise überrascht. „Probleme mit Rechtsextremisten haben wir hier in Belgien eher weniger. Sie kommen meist nur im Zuge der Wahlen zum Vorschein und sind kein sonderlich präsentes Thema bei uns.“

Einen guten Draht und viele Gemeinsamkeiten fanden die Studierenden in den Themen „Gender“, „Work“ sowie „junge Menschen in der Gesellschaft“ – wohl auch dank der relativ geringen Altersspanne von 19 bis 26 Jahren. So tief gehend habe sie sich bislang nie mit der eigenen Kultur auseinandergesetzt, sagt BWL-Studentin Celina Flechsig. Auch Hafsa aus Belgien kann die Teilnahme am Programm im Nachhinein empfehlen, „einfach weil man auch viel über die eigene Kultur reflektiert.“

Eigene Spotify-Playlist

Erstmals im Programm: Die schwierige Aufgabe, das eigene Land der jeweils anderen Seite anhand von fünf Songs zu beschreiben. Die zehn Songs füllen sogar eine eigene Playlist auf Spotify mit dem treffenden Titel „Brandenbrussel Hits“. Die fünf deutschen Songs sorgten bei den Belgiern aber mehr für Stirnrunzeln als Kopfnicken.

„Schwarz zu Blau“ von Peter Fox, das von Linus aus Brandenburg an der Havel und seiner Arbeitsgruppe vorgeschlagene „Bleib in der Schule“ von Trailerpark oder auch „Bruttosozialprodukt“ von Geier Sturzflug erschlössen sich wohl eher über den Inhalt als über die Musik, sagen sie in diplomatischer Zurückhaltung.

Reise nach Brüssel abgesagt

Ein Wermutstropfen war die abgesagte Reise der THB-Studenten zum Abschlussworkshop nach Brüssel. Dieser fand – bedingt durch das Infektionsgeschehen – rein virtuell statt. „Die virtuelle Stadtführung war natürlich nicht zu vergleichen mit der echten, die wir jedes Jahr von den belgischen Studierenden bekommen hatten“, findet Annett Kitsche.

In der Vergangenheit waren die Brandenburger oft in Brüssel, aber auch die Belgier waren schon einmal in Brandenburg an der Havel. „Da haben wir ihnen natürlich den Brunnen mit Fritze Bollmann und die Waldmöpse gezeigt, und es gab ein Gruppenfoto vor dem Roland.“

Nicht unbedingt vermisst haben dürften die Studierenden den traditionellen Abschluss der echten Stadtführung in Brüssel: Dann nämlich singt die komplette Gruppe stets die „Ode an die Freude“ vor dem Europäischen Parlament.

Von Moritz Jacobi