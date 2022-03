Von Danger Dan bis Götz Alsmann – die Kultur sprießt wieder im Brandenburger Sommer

Brandenburg/H

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Brandenburg an der Havel aus dem Corona-Tiefschlaf erwacht. Wenn alles läuft wie geplant und Corona den Kulturverantwortlichen der Stadt nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, wird in diesem Sommer in Brandenburg an der Havel über das Havelfest – mit Nico Santos und Stefanie Heinzmann – hinaus, kulturell einiges los sein. So ist beispielsweise Kerstin Ott für ein Konzert am 29 April mit Vincent Gross im Vorprogramm in der Stahlhalle angekündigt.

Danger Dan soll sogar zwei Mal in Brandenburg auftreten. Quelle: Foto: Fabian Sommer

Am 4. Juni wird die Antilopengang mit Danger Dan das Haus der Offiziere bei dem bereits ausverkauften Konzert rocken. Doch jene, die keine Karten bekommen haben, dürfen hoffen: Am 26. August soll der Senkrechtstarter der Deutschen Musikszene 2021 schon wieder in Brandenburg sein. Dann im Rahmen des Kultursommers auf dem Marienberg.

Wie es aus dem Brandenburger Theater heißt, das in diesem Jahr erneut den Kultursommer ausrichtet, beginnt in diesem Jahr der Kultursommer auf der Bühne an der Regattastrecke. Dort werden beispielsweise am 20. August die Brandenburger Symphoniker um 19.30 Uhr das traditionell unter de Namen „Wassermusiken“ bekannte Konzert geben, das am Nachmittag des 21. August wiederholt wird. Auch der DDR-Schlagerstar Ute Freudenberg soll in diesen Tagen singen.

Der Sänger Kelvin Jones. Quelle: dpa/Patrick Seeger

Bunt geht es nach dem 26. August auf dem Marienberg zu. Die bereits im Vorjahr angekündigte Band „The Sweet“, die Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts sehr bekannt waren, treten dort beispielsweise am 31. August auf. Doch auch bekannte Künstler aus dem Hier und Jetzt kapern den Marienberg Neben Danger Dan und der Antilopengang sollen - so sieht es die Planung vor - auch die Band Mia, Sebastian Block als Vorsänger des Singer-Songwriters Kelvin Jones, die Clogs, Inka Bause und die Brandenburger Symphoniker mit einer „Sommernacht der Filmmusik“ zu hören sein.

Hank Teufer vom Event-Theater. Quelle: Tobias Wagner

Auch wenn im Juli das Theater in die lange Sommerpause geht, kann man sich bis dahin noch auf eine Reihe hochklassiger Sinfoniekonzerte freuen. Bereits am 6. Mai hat die Kinderoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck Premiere. Am 11. Juni wird Bernd Stelter unter dem Motto „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ die Lachmuskeln strapazieren. Nach der Sommerpause hat dann Götz Alsmann am 11. September beim Gastspielkonzert seinen großen Auftritt im BT.

Wie üblich geht schon ab Anfang Juni der Klostersommer wieder über die Bühne. Das Eventtheater spielt ab 4. Juni im Paulikloster an acht Abenden „Das Wirtshaus im Sessart“.

Das Stück „Madame Pylinska und das Geheimnis von Chopin“ führt das Klostersommer-Team dann ab dem 2. Juli an sechs Abenden auf das Domstiftsgut nach Mötzow.

Von Benno Rougk