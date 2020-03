Von Dirigent zu Dirigent: Scheller verhandelt mit Tardy

Brandenburg/H

Mit hängenden Ohren verließen diese Woche Musiker das Gespräch mit der Theater-Geschäftsführung. Sie hatten in Erfahrung bringen wollen, warum es noch immer keinen neuen Dirigenten gäbe und was der Anstellung des vom Orchester gewählten Olivier Tardy im Wege stehe. Die Antwort war so kurz wie ernüchternd: Die von Tardy respektive seinem Agenten in Aussicht gestellte Präsenzzeit am Theater sei aus Sicht der Geschäftsführerin unangemessen kurz.

Streit ums Geld

Und das, was der Dirigent an Geld haben wolle, sei – gemessen an dem, was die Musiker verdienen – unangemessen viel. An dieser Stelle sei erwähnt, dass man dem Orchester einen 10-Jahres-Haustarifvertrag abgepresst hat, durch den sie 13 Prozent weniger verdienen als andere und wodurch jährlich eine halbe Million gespart werde, wie der frühere BT-Chef gern betonte.

Teile des Geldes, so sind sich die Musiker einig, würden sie gern in einen Dirigenten von Format fließen lassen. Im Orchester macht sich nun die Sorge breit, dass von Seiten der Leitung „nicht alles unternommen wird, um eine für uns so existenziell wichtige Persönlichkeit an unser Haus zu binden.“

Nichts Großes im Programm in Sicht

Mit Sorge blicke man auf die nächste Saison und den Spielplan der anscheinend ohne Dirigenten erarbeitet wird. In der Tat ist da in Sachen Musiktheater noch nicht so viel Großes in der Pipeline. „Dinner vor One – wie alles begann und Fantasie fürs Klavier“ soll es zum Jahreswechsel geben, Frank-Martin Widmaier will mit Laienchor und Orchester und noch unbesetzten Künstlern an elf Abenden „Hänsel und Gretel“ auf die Bühne bringen und Hannes Ferrand macht im Foyer im Dezember an 13 Abenden „Kabarett“.

Musiker im Orchester sehen Reserven

Das klingt schon großartig – aber mancher im Orchester denkt: Da geht noch mehr! Am Donnerstag hat nun OB Steffen Scheller die Suche nach einem musikalischen Aushängeschild in die Hände genommen – sie zur Chefsache erklärt. Auf lud Tardy ein und traf sich mit ihm. „Der will wirklich“, sagt Scheller im Anschluss.

Langes Gespräch mit dem Bewerber

Es sei ein langes Gespräch gewesen und er habe auch deutlich machen können, was die Stadt erwarte. Nämlich, einen Chefdirigenten, der für das Orchester und für die Stadt da sei. Der das Haus mit seinem Gesicht und seiner Leistung präge. Der neue Wege gehe. All das, so sagt Scheller, habe Tardy zugesichert.

Nicht alles werde Knall auf Fall so funktionieren, manches müsse sich entwickeln. Und eine Familie mit Kindern bekomme man nicht auf die Schnelle von München ins Märkische. „Aber ich habe das sichere Gefühl: Eine Verständigung zwischen uns ist möglich“, sagt Scheller. Nun, nach vielen schlechten Nachrichten, die seit Jahren bisweilen aus der Grabenstraße an die Öffentlichkeit drangen, ist das nun wirklich ein Hoffnungsschimmer. Wuppt Scheller das Ding, wird er wohl Ehrendirigent.

Von Benno Rougk