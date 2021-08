Brandenburg/H

Das Werk „John Maynard“ ist eine der bekanntesten Balladen von Theodor Fontane. Nur einmal angenommen, die Muse hat den großen märkischen Schriftsteller bei einem seiner Besuche in Plaue geküsst, käme ein spannender Hintergrund zustande. Die Ausstellung „Hannes Meinhardts letzte Fahrt – oder: Woher wohl Fontane seine Idee hatte“ nimmt genau dies an.

Fontane und Wiesike am Margarethenhof

Hinter der Ballade steckt ein Bericht über ein Schiffsunglück in der USA, so heißt es in der Fontane-Forschung. Wahrscheinlich stimmt das. Was aber, wenn es anders war, wenn Fontanes Plauer Freund Carl Ferdinand Wiesike ihm eine Geschichte vom Plauer See erzählt hätte. Wiesike hat Fontane bei dessen Besuchen am Margarethenhof eine Menge über Plaue und drumherum berichtet – warum nicht auch eine herzzerreißende Romanze?

Historisch gesehen könnte es passen: Fontane war zwischen 1874 und 1880 mehrmals im Jahr bei Wiesike im Margarethenhof am Plauer See. Die Maynard-Ballade erschien 1886.

Marion Manteufel malte die Geschichte

Heiko Hesse hat einfach mal angenommen, dass „Hannes Meinhardts letzte Fahrt“ über den Plauer See den märkischen Dichter inspiriert hat. Also schrieb Hesse diese Geschichte auf. Dieser Text wiederum gefiel Marion Manteufel so gut, dass sie neun Ölgemälde schuf. So gab die freischaffende Künstlerin Hesses Literaturstück ein Gesicht.

Bilder und Text verschmelzen nun zu einer kleinen Ausstellung, zu sehen vom 19. August bis 30. September 2021 in der Fouqué-Bibliothek am Altstädtischen Markt in Brandenburg an der Havel. Am 19. August um 17 Uhr ist Marion Manteufel und Heiko Hesse mit dem Aufbau fertig und freut sich über Neugierige, Interessierte, Wissbegierige und alle anderen, die vorbeischauen. Die Geschichte liegt zum Selberlesen aus.

