Herdentrieb und Klorollendiebe: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig.

Donnerstag, 19. März 2020: Auf Twitter trendet #WirBleibenZuhause

20 Sekunden! Ich habe zwar damit gerechnet, dass jemand das kleine Paket am Straßenrand mitnimmt, aber ich rechnete eher mit Stunden, gar Tagen.

Zur Vorgeschichte: Ich wollte heute über ganz andere Themen schreiben: Über die Ansprache von Frau Merkel, über angekündigte Plünderungen, über Ausgangssperren und über das Treiben in unserer Stadt. Auf keinen Fall wollte ich über Klopapier schreiben.

Eine unglaubliche Geschichte

Dann aber erzählte mir eine Bekannte, die eine Pension leitet, eine unglaubliche Geschichte: Sie war bei der Metro und hat dort noch die letzte Lage Klopapier ergattert, weil es in der Pension zur Neige geht und sie noch einige Geschäftsleute zu Gast hat. Nachdem sie ihre Einkäufe ins Auto gelegt hatte, schob sie den Einkaufswagen zurück zum Stellplatz. Dabei beobachtete sie jemanden, der versuchte, ihr Auto aufzumachen, um die Klorollen zu klauen. Ja, wirklich! Ein Klorollen-Dieb!

Wenn man sich den Ratschlag: „Bitte keine Wertsachen im Auto liegen lassen“ erinnert, denkt man doch nicht an Scheißhauspapier. Was ist denn los mit den Leuten? Übrigens bekommen Groß- und Supermärkte das Zeug jeden Tag palettenweise nachgeliefert, es gibt also keinen Grund zur Panik.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden sitzt vor seinem Büro und liest die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Nun also wieder Thema Klopapier und zur Auflösung meiner Einleitung: Als ich heute morgen um 8.10 Uhr mit Hund Günther die erste Runde machte, sah ich vier Personen: Zwei mit Hunden und danach ein Pärchen, jeder mit je zwei Zehner-Packungen „Happy End“ unterm Arm. Da war mir klar, dass man heute nach 9 Uhr gar nicht erst losgehen muss, weil dann eh alle Regale schon wieder leer sind. Übrigens: Keine Sorge, wir haben noch Papier und falls nie wieder: Es gibt Waschlappen. Und Wasser.

Um 10 Uhr schloss ich mein Büro auf und dabei lief eine Frau vorbei, die eine Rolle Raufaser-Tapete unterm Arm hatte. Muss ich schreiben, was ich dachte?

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Toilettenpapier ist begehrt und wird schnell geklaut. Quelle: Stephan Boden

Dieses Klopapierthema ist so irre, dass ich eine Idee hatte. Ich fuhr zur Tankstelle ums Eck und dort gibt es diese sündhaft teuren Zweierpackungen für 2,89 Euro. Dieses Paket habe ich mit Spray desinfiziert und an die Straße gestellt, genau vor mein Büro. Ich wollte noch ein Foto davon machen, aber bevor ich das Handy aus dem Laden holte, hielt bereits ein Radfahrer an und steckte es ein. Als er mich sah, roch er den Braten und gab es mir (etwas sauer) wieder zurück.

Die ganze Aktion hat zwanzig Sekunden gedauert. Also wieder desinfiziert und danach auf einen Verteilerkasten hier am Haus gestellt. Ich bin jetzt gerade raus gegangen und es ist wieder weg. Das waren nun etwa 25 Minuten.

Und schon ist das Toilettenpapier verschwunden. Quelle: Stephan Boden

So lustig dieser Test ist, so traurig ist die ganze Sache aber. Man sollte, bevor man hamstert, immer dran denken, dass es Mitmenschen gibt. Menschen, die vielleicht wirklich gerade Dinge wirklich dringend brauchen, die andere in der Garage stapeln. Bitte hamstert nicht, und bitte bleibt alle zuhause. Und benutzt niemals Küchenrollen als Ersatz für Klopapier. Das zersetzt sich im Wasser nicht und verstopft die Abwasserrohre. Seuchen können wir jetzt nicht auch noch brauchen.

Ich glaube, diese Hamsterkäufe entstehen immer, wenn die Leute leere Regale sehen. Eine Art Futterneid. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn man morgen 50 Leute organisiert, die nach Berlin-Mitte schickt und dort in den Supermärkten alle Gläser Artischockenherzen aufkaufen lässt, gibt es nächste Woche selbst in München keine Artischockenherzen mehr. Das nennt man Herdentrieb.

Zum Schluss etwas sehr Schönes: Unsere Stadtverwaltung hat gestern eine Website eingerichtet, die Hilfe von uns Bürgern für Andere organisiert. Dort können sich Menschen eintragen, die Hilfe anbieten oder Hilfe brauchen. Vom Hund ausführen über Einkäufe tätigen bis zur Kinderbetreuung. Ich finde das sehr bewegend und wir alle sollten auf andere Acht geben.

Von Stephan Boden