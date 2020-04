Von Kindern, die plötzlich die Schule herbeisehnen

Brandenburg/H

Corona-Tagebuch. Mittwoch, 1. April 2020; Klorollenbestand: neun Stück.

Mittwoch ist der 1. April, also ein Tag, an dem man gern Menschen veräppelt. Das Bundesgesundheitsministerium hat darum gebeten, keine Coronavirus-Scherze zu machen. Das ist auch sinnvoll, denn es wird sowieso schon sehr viel Unsinn verbreitet und manche Leute wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Also scherzen wir doch alle einfach über etwas anderes. Oder auch gar nicht.

Gestern hatten wir in der Stadt den bisher höchsten Zuwachs an Infizierten. Waren es am Montag noch 17 Fälle, stieg die Zahl nun um vier weitere auf 21. Zwei davon werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Flacht die Kurve in Deutschland ein klein wenig ab, steigt sie hier gerade steil an.

Nur für den Fall, dass jemand denkt, Brandenburg an der Havel betrifft diese Sache nicht. Ich hatte, als wir gestern zum Plauer Schloss auf einen Spaziergang fuhren, den Eindruck, dass wieder mehr Menschengruppen auf der Straße unterwegs waren. Auch bei den drei Runden im Viertel mit dem Hund sah das so aus. Das mag am wieder genesenen Wetter liegen oder an der Tatsache, dass die Zahlen in der Stadt bisher gar nicht so hoch wie andernorts waren.

Vielleicht liegt es auch daran, dass ein sehr beliebtes Thema derzeit der „Exit” aus dieser Sache ist und die Leute deshalb denken, es ist nach Ostern vorbei und alles wird bald wieder gut. Ich glaube das nicht. Und diese neuen Fälle bestätigen das auch.

Wir alle müssen weiterhin aufpassen und streng nach den Regeln leben. Es ist doch nicht so schlimm, mal drei Wochen auf Gewohntes zu verzichten. Man kann gerade in dieser Stadt so viel unternehmen, ohne Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Wir haben hier Natur in Hülle und Fülle. Einfach irgendwo hinfahren, wo es schön sind und keine anderen Menschen herumlaufen.

Wir haben gestern erst mal am Schloss nachgesehen, ob da jemand unterwegs war. Die Luft war rein, sonst wären wir halt woanders hingefahren. Wir alle müssen noch eine ganze Weile aufpassen. Sonst dauert das mit dieser Viruskrise noch sehr viel länger.

Wie heißt dieses Virus eigentlich? Covid-19, Coronavirus oder anders? Alle reden und schreiben darüber, kaum jemand weiß es. Das ist eigentlich ganz einfach: Das Virus, wegen dem wir gerade alle sehr vorsichtig leben, heißt SARS-CoV-2 oder auch „neuartiges Coronavirus”. Coronaviren gab es bereits vorher schon. SARS-CoV-2 bedeutet übersetzt „schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus 2”. Dieses Virus kann (aber muss nicht) zu einer schweren und lebensgefährlichen Atemwegserkrankung führen. Und diese Erkrankung nennt man COVID-19, was “Corona Virus Disease”, also Corona-Virus-Krankheit aus dem Jahr 2019 bedeutet. COVID-19 ist also eine Krankheit, die durch das Virus ausgelöst werden kann, nicht muss.

Gestern Abend ging ich in der Dämmerung noch mal mit Günther raus. Dabei sah ich etwas, was man früher ständig sah, heute nur noch selten: Ein Flugzeug über der Stadt. Normalerweise brezelt hier abends ein Jumbo oder A380 nach dem anderen über uns hinweg. Oft sind es die Frankfurt-Asien-Flieger. Aber die stehen derzeit fast alle am Boden.

Ich stand also auf der Straße und verfolgte den zweistrahligen Jet, bis er verschwand. Es ist wirklich schräg, wie dieses kleine Virus alles verändert. Und wie schnell man sich an diese Veränderungen gewöhnt, sie völlig normal werden.

Vermisst irgendwer eigentlich die Bundesliga? Vor wenigen Wochen war es noch unvorstellbar, dass die Saison ausgesetzt und die EM verschoben wird. Heute zuckt kaum noch jemand mit der Achsel.

Genauso unvorstellbar war ein Satz, den meine Nichte Jana (14) am Telefon sagte, als wir über das „Home-Schooling” sprachen: „Wir sind alle so froh, wenn wir endlich wieder in die Schule gehen dürfen.” Hätten wir gerade nicht diese Krise, hätte ich meiner Schwester geraten, mit ihr mal vorsichtig zum Arzt zu gehen.

