Von Kummerlé bis Alwo: die Kammgarnspinnerei in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Der Anfang reichte ins Jahr 1879 zurück. Da entstanden in der Neuendorfer Straße die Werkhallen für eine Spinnerei, die von den beiden Brüdern Alfred und Emil Kummerlé geführt wurde. 1868 durch einen Onkel der beiden in Berlin gegründet, betrieb Emil bereits dort ein Geschäft mit Wollgarnen. Alfred wurde in Brandenburg Geschäftsführer, Emil war der Besitzer.

Zur Galerie Am rechten Ufer der Havel entstand 1879 eine Kammgarnspinnerei. Knapp 120 Jahre prägte das industrielle Leben in Brandenburg an der Havel mit.

Aus der über die Havel angelandete Rohwolle aus Australien, England und Südamerika entstanden durch die aufwändige Aufbereitung hochwertige Garne für Hand- und Maschinen strickerei, aber auch für Strumpfwirkereien. Für Teppiche und technische Textilien entstanden aus der Wolle des Cheviot-Schafes glänzende und strapazierfähige Garne. Bekannt für ihre Qualität war die „Brandenburger Wolle“ eine gut eingeführte Marke, die mit Seide versponnene Wolle erhielt den Markennamen „Goldschaf“.

Zur Kammgarnspinnerei gehörten eine Wollwäscherei, die Kämmerei, die Spinnerei sowie die Einrichtungen zum Färben, zum Auf- und Abwickeln der Garne und Verpacken der fertigen Ware. Angetrieben wurden die Maschinen über eine 1100 PS starke Dampfmaschine, später kamen weitere dazu.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Betriebserweiterungen erfolgten nicht nur in der Havelstadt, auch in Schlesien wurde ein Werk mit ähnlichen Produkten angekauft. So gehörten 1912 etwa 700 Beschäftigte zum Betrieb, zehn Jahre später waren es mehr als 1200. Parallel dazu stieg die Produktion von etwa 1500 auf 3200 Tonnen versponnener Garne im Jahr 1933, mehr als die Hälfte ging bis Ende der 1930er Jahre in den Export.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die Anlieferung der Rohwolle zunehmend schwieriger. Viele Betriebe stellten sich auf die Kriegswirtschaft um, Arbeitskräfte wurden als Soldaten aus den Betrieben abgezogen. Auch die seit 1922 von Alfred Kummerlé junior geführte Firma musste Einbußen hinnehmen: Bereits 1939 sank die Produktion auf 1800 Tonnen fertige Garne, 1944 verließen nur noch 490 Tonnen die Hallen.

Von Bombern im Krieg zerstört

Ende April 1945 wurden durch einen der letzten Luftangriffe des Krieges etwa 60 Prozent der Gebäude und fast 90 Prozent der Maschinen zerstört. Dennoch begannen die Aufräumarbeiten fast unverzüglich, ein Wiederaufbau mit der Reparatur der noch vorhandenen Maschinen schloss sich an.

Tafeln im Stadtgebiet zur Textilgeschichte Mit öffentlichen Tafeln unter dem Motto „Stoff Wechsel – Liefer Kette“ beteiligt sich die Stadt Brandenburg ein weiteres Mal an der Intiative „Kulturland Brandenburg“. In diesem Jahr steht die Industriekultur im Fokus: „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Brandenburg“. Die Tafeln stehen unter anderem in der Wollenweberstraße, am Altstädtischen Markt und am Gotthardtkirchplatz. Zur Eröffnung dieses Weges durch die Textil-Geschichte der Stadt lädt die Kommune am Donnerstag, 24. Juni 2021, auf den Hof des Stadtmuseums in der Ritterstraße ein. Beginn ist um 17 Uhr. Auch wenn die Corona-Inzidenz bei 0 liegt, bitten die Organisatoren, die Abstandsregeln wie gehabt zu beachten. Beim Durchgang durch das Frey-Haus muss man eine Maske tragen.

So konnte im August 1945 die Produktion zunächst nur mit 60 Beschäftigten wieder aufgenommen werden, 1946/47 waren es schon wieder 200. Inzwischen liefen etwa 20 Prozent der Spindeln. Wäscherei, Krempelei und Kämmerei zogen in die nach und nach wiederhergestellten Gebäude ein.

Am 30. Juni 1948 erfolgten trotz heftigstem Widerspruchs durch Alfred Kummerlé die Enteignung seiner Firma sowie seines Privatvermögens. Die „Kammgarnspinnerei Alfred Kummerlé“ wurde zum „VEB Kammgarn- und Streichgarnspinnereien“. Zu den Produkten zählten nun vor allem Mischgarne aus Wolle, Zellwolle und Perlon, die nun die Spezialität des Betriebes wurden. Die Anzahl der Beschäftigten stieg 1956 auf 1012, zu über 80 Prozent Frauen.

Das Seniorenpflegeheim von Renafan befindet sich in der ehemaligen Kammgarnspinnerei in der Neuendorfer Straße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Heiko Hesse

Seit 1969 gehörte das Werk als „Betriebsteil V“ unter dem Namen VEB Alwo zum Volkseigenen Kombinat Altenburger Wollspinnerei. Die letzten kriegszerstörten Hallen wurden durch neue ersetzt, so dass die Brandenburger Spinnerei mit ihren Handstrickgarnen und Produkten für die weiterverarbeitende Textilindustrie zu den größten Werken ihrer Art in der DDR wurden und bis zur Wiedervereinigung 1990 der größte Arbeitgeber in der Textilindustrie der Havelstadt blieben.

Keine Chance auf dem Weltmarkt

1990 erfolgte durch die Treuhand die Umwandlung in eine GmbH, 1992 gefolgt von einer Privatisierung. Den bereits eingesetzten Wandel in der Textilindustrie, auch am Weltmarkt, verkraftete das Brandenburger Werk nicht mehr: 1995 wurden die meisten Mitarbeiterinnen entlassen, 1996 firmierte das Werk in die Auffanggesellschaft „Branka Kammgarnspinnerei Brandenburg/Havel GmbH und Co. KG“, bis 1998 die Firma aus dem Gewerberegister der Stadt gelöscht wurde.

Nach langem Leerstand ist neues Leben in die alten Hallen eingezogen. Das Seniorenpflegeheim von Renafan befindet sich in dem Backstein-Komplex. Ein Einlaufszentrum mit Supermarkt und anderen Läden läuft. Man kann auf dem Gelände am rechten Havelufer wohnen oder seine Ferien verbringen. Zuletzt eröffnete eine Kindertagesstätten dort seine Pforten.

Von Anja Grothe