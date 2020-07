Brandenburg/H

Freiheit ist für Lutz Dieckmann mehr als ein Wort. Der 74-Jährige flüchtet als Jugendlicher aus der DDR, lebt Jahrzehnte in Südafrika, reist durch die Welt und wohnt heute auf 36 Quadratmetern in Hohenstücken. Der Brandenburger erzählt der MAZ die Geschichte seines Lebens.

Zur Galerie Lutz Dieckmann wohnt in Hohenstücken und hat Jahrzehnte in Südafrika gelebt. Er zeigt der MAZ Bilder seiner zweiten Heimat.

Flucht aus der DDR

„Ich wollte schon immer etwas von der Welt sehen, neue Kulturen erleben und brauche Abwechslung. Das bereichert mich. Deshalb habe ich die DDR bewusst verlassen, weil ich frei sein wollte“ sagt Lutz Dieckmann.

Anzeige

1964 arbeitet er gemeinsam mit seinem Kollegen Rainer Simon als Gartenbauer in Harbke, einer Gemeinde in Sachsen-Anhalt. Die Freunde laufen an einem Sonntagnachmittag durch den Wald und machen eine Entdeckung.

Weitere MAZ+ Artikel

„Plötzlich fuhr ein Güterzug vorbei. Er war so langsam, dass wir in einen Wagon sprangen und uns dort versteckt haben. Natürlich hatten wir Angst, erwischt zu werden. Als der Zug wenige Minuten später stoppte, hat unser Herz wie wild gepocht“, sagt Dieckmann.

Traum von Südafrika

Beim Halt befinden er und Rainer Simon sich aber nicht mehr auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, sondern im niedersächsischen Helmstedt. Britische Soldaten verhören die beiden Männer, die anschließend in ein Flüchtlingslager nach Gießen reisen. Lutz Dieckmann zieht es zwei Wochen später nach Westberlin.

Dort lebt er bei seiner Großtante Ida und lernt neue Leute kennen. „Ich hatte zwei Freunde mit einem Wunsch, sie wollten nach Südafrika. Ich hatte schon mal Johannesburg in einem Schulatlas gesehen und die Bilder der Stadt waren toll. Ich dachte mir: Warum nicht, das ist aufregend, da fährst du mit“, äußert Dieckmann.

1972 schreibt er an das südafrikanische Konsulat in Hamburg, stellt einen Einreiseantrag und wartet. „Die Bestätigung hat sechs Monate gedauert. Vermutlich haben mich die Behörden extra lang kontrolliert, weil ich ja aus der DDR kam“, kommentiert Lutz Dieckmann.

Trip mit der „MS Afrika“

Als er die Erlaubnis für die Reise erhält, startet sein größtes Abenteuer. Von Westberlin fährt er zunächst mit dem Zug nach München und gelangt anschließend in die italienische Hafenstadt Triest. Dort steht die „MS Afrika“, ein Passagierschiff, das ihn ins mehr als 13.000 Kilometer entfernte Kapstadt bringt.

Lutz Dieckmann findet in Südafrika eine neue Heimat, auch wenn sein Freund Rüdiger Klein das Land nach zwei Jahren wieder verlässt. „Mir gefiel es dort, also bin ich dageblieben. Die Menschen sind optimistisch, das Klima ist toll, die Natur vielfältig“, sagt der 74-Jährige.

Lob für „ Black Lives Matter “

Er zeigt Bilder vom Kap der guten Hoffnung, den Höhlen der Cango Caves und kilometerlange Strände. Lutz Dieckmann hat in Südafrika als sogenannter Computer Operator bei Siemens gearbeitet.

Bis heute kritisiert er die Apartheid, eine staatlich festgelegte und organisierte Rassentrennung in Südafrika. „Ich verstehe, dass sich Menschen der „ Black-Lives-Matter“-Bewegung heute mehr Gleichberechtigung wünschen. Es ist ungerecht, Menschen nur nach ihrer Hautfarbe zu beurteilen“, sagt der Rentner.

Begegnung mit Nelson Mandela

Mitte der 80er Jahre kehrt er zurück nach Westberlin, vermisst jedoch sofort die Lebenslust der Südafrikaner. Noch vor dem Mauerfall fliegt Lutz Dieckmann zurück in seine zweite Heimat. 1994 sitzt Nelson Mandela, der ehemalige Präsident Südafrikas bei einem Konzert der Sängerin Diana Ross im Montecasino vor ihm.

Ein Jahr später sieht er den Freiheitskämpfer bei einer Feier zum Gewinn der Rugby-Union-Weltmeisterschaft erneut. Im Jahr 2015 spricht er mit Freunden über seine Zukunft, verkauft sein Haus in Gordon´s Bay und kehrt nach Deutschland zurück. „Ich habe hier Familie und die Krankenversicherung ist besser. Das waren gute Gründe, auch wenn ich schon mal Fernweh habe“, sagt er der MAZ.

Neue Heimat in Hohenstücken

Zunächst lebt Lutz Dieckmann bei seinem Bruder Uwe Dieckmann im Dorf Hohenwerbig bei Niemegk. Schnell ist ihm langweilig, er sucht die Abwechslung und das Leben in der Stadt. Da „ Brandenburg an der Havel die richtige Größe hat“, zieht er 2018 in die Havelstadt. „Hier ist es schön grün, das viele Wasser gefällt mir und die gute Zugverbindung nach Berlin auch“, kommentiert der 74-Jährige.

In Hohenstücken kümmert er sich täglich um seine 15 Jahre alte Hundedame Dusty und fühlt sich wohl. Mehrmals pro Woche skypt er mit Freunden aus Südafrika und nutzt den Facebook-Videochat.

Plan für die nächste Reise

Lutz Dieckmann hat zwölf Jahre seines Lebens in Deutschland gearbeitet und erhält hier 380 Euro Rente. Den Großteil seiner Altersversorgung bekommt er aber in der südafrikanischen Währung Rand. Deshalb beobachtet er täglich den Verlauf der Kurse und bucht das Geld mit einer Visa-Kreditkarte von seinem Konto ab.

Als der Brandenburger im Wohnzimmer sitzt, Bilder der Städte Durban, Pretoria und Knysna und seines Patenkindes „Beauty“ sieht, hat er Sehnsucht nach Südafrika. Auf seinem Tisch steht ein Straußenei, das er auf dem Flohmarkt in Johannesburg gekauft hat.

Jetzt sitzt er im Plattenbau, blickt aus dem Balkon und denkt nach. „Ich würde alles nochmal genauso machen“, sagt der 74-Jährige. Sein Traum von der nächsten Reise lebt auch in Zeiten der Corona-Pandemie. „Wenn es möglich ist, will ich im März 2021 nach Südafrika reisen und meine Freunde besuchen“, sagt der Brandenburger und lächelt.

Von André Großmann