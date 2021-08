Damsdorf

Seine Oldtimer sind für Manfred Koßmehl ein Zeichen der Freiheit, bedeuten die Reise in eine andere Zeit. Jeden Tag startet er seinen Ifa DKW F8 Kombi von 1955 und fährt durch Damsdorf.

Fahrzeuge aus Ost und West

Der 70-Jährige besitzt fünf historische Fahrzeuge und plant das erste Damsdorfer Oldtimertreffen seit zwei Jahren. „Besucher erleben bei unserem Event 70 bis 100 Oldtimer. Alles, was zwei bis vier Räder hat, ist dabei, Gefährte aus Ost und West. Gäste erleben also Fahrzeuge aus der DDR und den USA“, sagt Manfred Koßmehl.

Sie sehen ein Karlsruher Fels-Rad von 1936, eine Harley Davidson, amerikanische Straßenkreuzer wie einen Cadillac, den Trabant 600 und einen Opel P4 aus den 1930er-Jahren.

Manfred Koßmehl sitzt am Steuer seines Oldtimers. Quelle: André Großmann

Cabrio von 1939

„Diese Veranstaltung ist nicht für mich, sondern für die Menschen. Die meisten von ihnen haben sofort ein Lächeln im Gesicht, wenn sie Oldtimer sehen. Das ist bei uns in Damsdorf eine schöne Tradition“, sagt Manfred Koßmehl. Jeder kann vorbeikommen, Anmeldungen sind nicht notwendig.

Er organisiert das Event seit mehr als 15 Jahren und sieht sich auf dem Garten seines Grundstück das DKW F8 Cabrio von 1939 an. „Das ist ein richtiger Flitzer, der geht ab. Ich habe doch nichts davon, wenn die Fahrzeuge stehen, man muss sie doch bewegen, denn sonst fangen die Probleme an, dann tropft es hier und dort. Das Schöne ist, dass man an diesen Autos alles selbst reparieren kann“, sagt der Damsdorfer und erinnert sich an die Restaurierung seines F8 Kombi.

Keine Raser

Der Zweizylinder stand zunächst für 23 Jahre zerlegt in der Garage, bis sich Manfred Koßmehl entschied, das das Fahrzeug aufzuarbeiten. „Batterie rein, Wasser rein, drauf gedrückt und schon lief er, das kannst du bei neuen Autos nicht mehr machen“, sagt der Rentner und lächelt.

Gäste erleben beim Damsdorfer Oldtimertreff den DKW F8 Kombi (links) und ein DKW F8 Cabrio. Quelle: André Großmann

Er prüft den Zustand im Motorraum, setzt sich ans Lenkrad und steuert das 20 PS starke Gefährt, sein F8 Kombi erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde. „Es macht keinen Sinn mit einem Oldtimer zu rasen, man will ja cruisen und gesehen werden. Und denn kann ich bei jedem Wetter fahren, auch im Winter“, sagt Koßmehl.

Weil das so ist, verkleidet er sich jedes Jahr als Weihnachtsmann, schmückt den Wagen mit Beleuchtung und fährt Supermärkte an. „Ich habe dann auch einen Weihnachtsengel dabei. Kinder müssen Gedichte aufsagen, die Verkäuferinnen bekommen auch ein Geschenk. Ob Winter oder Sommer, jeder kennt mich und die Fahrzeuge“, sagt Manfred Koßmehl.

Erhalt von Traditionen

Für ihn geht es beim Oldtimertreff um Traditionen. „Das Schönste ist es, diese Fahrzeuge zu erhalten und zu zeigen, wie es damals war. Oldtimer sind viel schöner, als die heutigen Autos“, sagt er. Sein Gegenüber, der 31-jährige Vorsitzende des Damsdorfer Kultur- und Heimatvereins, Patrick Mathaei, nickt und blickt ins Cockpit des DKW F8 Kombi.

Der Damsdorfer Oldtimertreff findet am Samstag, 14. August, ab 10 Uhr statt. Gäste können bis 14 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Damsdorf, am Sportplatz 14 dabei sein. Die Ehrenamtler feiern zeitgleich den Tag der Offenen Tür bei der Feuerwehr. Sie zeigen einen Löschangriff, informieren über die Ausbildung und grillen für Besucher.

Von André Großmann