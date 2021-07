Von handlichen Walen, hohen Beeten und einem Ausflug mit Service

Brandenburg/H

Die Macher vom Brandenburger Weihnachtszirkus haben einfach an alles gedacht. Wenn Yvette und Alexander Scholl an diesem Sonnabend Amy’s Hüpfburgenwelt vor dem Industriemuseum eröffnen, darf eine Mikrowelle nicht fehlen. Am Kiosk unterm Vorzelt können Eltern nämlich Babybrei warm machen lassen. Es gibt also keinen Grund, nicht mit der ganzen Familie ein paar Stunden in diesem Kinderparadies zu verbringen. Geholfen wird auch jenen Eltern, die kein eigenes Handtuch für ihren Nachwuchs dabei haben. Denn auf einigen Rutschen sorgt Wasser für das richtige Tempo. Planschbecken gibt es auch.

Die freiberufliche Illustratorin und Mediengestalterin Elisa Bergemann ist Dozentin an der Volkshochschule Brandenburg und modelliert mit ihren Kursteilnehmerinnen Wale. Quelle: VHS Brandenburg

Ein Blick in das Programm der Volkshochschule Brandenburg an der Havel lohnt sich immer, wie das aktuelle Angebot der freiberuflichen Illustratorin und Mediengestalterin Elisa Bergemann beweist. Sie will mit ihren Kursteilnehmerinnen an zwei Samstagen im November nichts weniger als eine eigene Wal-Skulptur bauen. Allerdings nicht ganz in Lebensgröße, sondern eher im handlichen Format, knapp einen halben Meter lang und 20 Zentimeter breit. Am Kursende wird niemand mehr ein Daheim ohne Wal haben, denn jeder nimmt sein Exemplar mit nach Hause.

Hochbeete liegen gerade im Trend. Die einen sägen sich Bretter aus Holz zurecht, andere greifen zu alten Ziegelsteinen oder holen sich Fertigprodukte

Dorothea und Bastian Müller sind die neuen Besitzer der Bensdorfer Mühle. Der Familienname ist Zufall. Denn mit dem Ehepaar geht die Geschichte der Getreideverarbeitung nach 191 Jahren im Dorf zu Ende. Quelle: Frank Bürstenbinder

aus Kunststoff aus dem Baumarkt. Einfacher geht es, wenn man sich eine ehemalige Getreidemühle kauft. So wie Dorothea und Bastian Müller in Altbensdorf. Zwar hat Vorbesitzer Bernd Xenodochius das Innenleben aus den alten Produktionsanlagen ausgebaut, trotzdem ist das Betriebsgelände immer noch eine Fundgrube für nachhaltige Ideen. Dazu gehört die Wiederverwendung alter Siloteile als Hochbeete. Die massiven Metallbehälter, in denen es auf dem Mühlenhof grünt und blüht, sind schon fertig und einfach unverwüstlich.

