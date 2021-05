Von wegen Porsche fahren: So sieht ein Waldbesitzer die irren Holzpreise

Prützke

„Ich freue mich immer, wenn ich solche Bäume sehe“, schwärmt Olaf Kabelitz (61), der neben einer erntereifen Kiefer steht. Etwa 80 oder 90 Jahre mag das stattliche Exemplar alt sein. Ein gerader Wuchs verspricht erstklassiges Bauholz. Von den Nadelbäumen, die schon die Großvätergeneration pflanzte, hat der Waldbesitzer jede Menge. Doch Kabelitz widersteht der Versuchung, schnell mal ein paar tausend Euro zu machen. Zwar explodieren die Preise für Schnittholz, weil amerikanische und chinesische Einkäufer alles überbieten, doch bei den Erzeugern kommt davon kaum etwas an.

Keine Euphorie

Mit 45 Hektar gehört der Prützker Landwirt zu den größeren unter den kleinen Waldbesitzern in Brandenburg. Und die werden nicht reich am leer gefegten deutschen Holzmarkt. „Wir sind nicht Thurn und Taxis, beim Landesforst oder der neue Waldadel. Wer nur kleine Flächen besitzt, muss besonders klug mit seinem Rohstoff umgehen. Denn verkaufen kann man nur einmal“, gibt Kabelitz zu bedenken. Natürlich ist Holz dafür da, um eines Tages geerntet zu werden. Und Geld kann jeder gebrauchen. Doch Euphorie ist unter den Waldbesitzern noch lange nicht ausgebrochen. Denn die Preise für Rohholz liegen immer noch um die 20 Prozent niedriger als vor ein paar Jahren. „Porsche fahren ist nicht“, räumt Kabelitz mit laienhaften Vorstellungen auf.

Olaf Kabelitz ist nicht nur Landwirt. Der Prützker nennt 45 Hektar Wald sein Eigen, vor allem Kiefern in allen Altersabschnitten. Die gestiegenen Holzpreise im Handel sieht der Besitzer gelassen. Von dem Geld sehen die Erzeuger nicht viel. Quelle: Frank Bürstenbinder

Kabelitz kann sich an Zeiten erinnern, als über 50 Euro je Festmeter Rundholz gezahlt wurden. Von solchen Einnahmen sind die Waldbesitzer heute deutlich entfernt. Also lassen diese eher zurückhaltend einschlagen, was das Angebot weiter verknappt und Baufirmen, Zimmerer, Dachdecker und Holzverarbeiter vor ungewohnte Probleme stellt. Das bekam Kabelitz selbst zu spüren. In tiefe DDR-Zeiten fühlte sich der Prützker beim Besuch eines Lehniner Baumarkt zurückversetzt: „Ich wollte ein paar Dachlatten für meine Jagdkanzeln. Alles ausverkauft.“ Für einen Waldbesitzer eine irre Situation. Wenigstens kann er sich mit Partnern selbst helfen, wenn Schnittholz für den eigenen Hof gebraucht wird. Mobile Sägewerke sind die neuen Goldgruben.

In allen Altersstufen

Von Zeit zu Zeit kommt auch ein Waldbesitzer wie Olaf Kabelitz nicht umhin, den Harvester zu ordern. Die Natur bringt es mit sich, dass Bestände regelmäßig durchforstet werden müssen. Nur wenn ausgeholzt und Platz geschaffen wird, wächst Qualitätsholz heran. Der Prützker zeigt auf etliche ausgewachsene Baumgruppen, die zu dicht stehen: „Auch das ist Bauholz. Dort müssen wir ran. Mit der aktuellen Preissituation hat das aber nichts zu tun.“ Kabelitz hat für die nächste Generation vorgesorgt. Sein Waldbestand in der Gemarkung Prützke umfasst alle Altersstufen. Vom zehnjährigen Aufwuchs über starkes Stangenholz bis zur stehenden Reserve aus starken Stämmen, die kurzfristig vermarktet werden könnten.

Die Kiefer hat auch in Zukunft ihre Daseinsberechtigung. Quelle: Frauke Herweg

Der Prützker Landwirt, der sein Geld hauptsächlich mit Mais, Sonnenblumen und Winterweizen verdient, liebt es in seinen Kiefernbesitzungen nach dem Rechten zu sehen. Auch bei ihm gibt es Bestände, die mit Eichen, Buchen und Kastanien unterbaut sind. „Wenn die Bodenverhältnisse es hergeben, geht das mit den Laubbäumen in Ordnung“, meint Kabelitz, der sich für Augenmaß beim Waldumbau ausspricht. Auch seine Kiefern leiden unter den letzten Dürrejahren, dennoch haben sich die Nadelbäume am besten den sandigen Böden angepasst. „Wir brauchen die Kiefer auch in Zukunft als Brotbaum“, ist der Waldbesitzer überzeugt. Woher auch sonst sollten für die Enkel bezahlbare Dachstühle, Möbel und Fußböden kommen?

Von Frank Bürstenbinder