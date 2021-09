Roskow

Im großen Raum mit der Freitreppe, die zum Park führt, macht ein Schwarz-Weiß-Foto vom ersten Schultag die Runde. Stolz halten am 1. September 1956 Mädchen und Jungen ihre Schultüten in die Kamera. In der Mitte steht Lehrer Heurich, der einen Arm im Krieg verlor. Bei den Kindern war er so beliebt, dass sie ihn jeden Tag nach Schulschluss zum Bahnhof begleiteten, wo er den Zug der Westhavelländischen Kreisbahn nach Weseram bestieg. Nicht alle Kinder auf dem Bild werden sofort wiedererkannt. „Das muss Norbert sein“, sind die einen überzeugt. „Und dahinten ist Brigitte“, wissen andere.

Genau 65 Jahre nach ihrer Einschulung trafen sich einstige Roskower Schüler zu einem Wiedersehen im Schloss. Quelle: Frank Bürstenbinder

Es war ein Wiedersehen, das zu Herzen ging. Auf den Tag genau 65 Jahre nach ihrer Einschulung trafen sich am Mittwoch Männer und Frauen zu einem Klassentreffen im Roskower Schloss, das zu DDR-Zeiten als Polytechnische Oberschule (POS) Fritz Schmenkel bekannt war. Manche Klassenkameraden hatten sich über Jahrzehnte nicht gesehen, mussten vor der Begrüßung nach dem Namen fragen. Die einstigen Roskower Schlosskinder sind heute im besten Rentneralter. „Leider sind schon einige Mitschüler von damals gestorben. Andere haben wir aus den Augen verloren. Aber ein harter Kern hält bis heute Kontakt untereinander“, berichtet die ehemalige Roskowerin Erika Fatke, die es nach dem Lehrerstudium nach Ziesar verschlug, wo sie noch heute lebt.

Schüler und Hausmeister in Roskow

Norbert Paris, ein anderer Einschüler von damals, absolvierte nur fünf Klassenstufen in Roskow. Dann ging seine Familie nach Westberlin. Die Grenze war noch offen. „Erst 1974 trauten wir uns zu Besuch nach Roskow zurück“, berichtet der Mann, der es später in Westdeutschland zum Gymnasiallehrer brachte. Sein bester Freund und Klassenkamerad war Ulrich Rahn. Der gelernte Ofensetzer arbeitete 45 lange Jahre als Hausmeister an der Roskower Schule und kennt daher jeden Winkel des Schlosses. Er weiß noch, wo seine Bank stand. Jeder Raum des Schlosses hatte einen Kachelofen. Als Hausmeister schleppte Rahn im Winter Kohlen ohne Ende. 300 Kinder wollten es warm haben in einem rund 250 Jahre alten Schloss, in dem vom Keller bis zum Boden unterrichtet wurde.

Beim Klassentreffen im Roskower Schloss wurden Erinnerungen wach. Quelle: Frank Bürstenbinder

Stolz ist der Einschulungsjahrgang 1956, dass aus allen Mitschülern trotz bescheidener Rahmenbedingungen etwas geworden ist. „Ich habe nur positive Erinnerungen an meine Schulzeit in Roskow“, erinnert sich Eleonore Resch, deren Eltern im Dorf die Bäckerei Kippferling betrieben. Sie selbst konnte studieren und wurde Laborärztin. Mit dabei beim Wiedersehen waren auch ehemalige Mitschüler aus umliegenden Orten, die erst mit der 3. oder 7. Klasse in die Roskower Schule eingegliedert wurden. Damals gab es noch in Weseram, Klein Kreutz und Bagow eigene Schulen für die unteren Klassen. Erst später wurde der Unterricht in Roskow, wo 1983 ein Neubau errichtet wurde, zentralisiert.

Aus Weseram und Bagow

So stammt Ulrich Rietz aus Weseram. Der heutige Brandenburger hat noch in der dortigen Dorfschule lesen und schreiben gelernt, bis er jeden Tag nach Roskow fahren musste. Nach dem Schulabgang hat der gelernte Berufskraftfahrer das Schloss nie wieder betreten. Das ist jetzt über 50 Jahre her. „Ich war gespannt zu sehen, was aus dem Gebäude geworden ist“, sagte Rietz der MAZ. Eine Bar gab es jedenfalls in der Zeit als Schule nicht. Auch die Päwesinerin Ingrid Hummel, die bis zur 6. Klasse in Bagow unterrichtet wurde, zog es in ihre alte Schule zurück. Sie ist nach der 10. Klasse Kauffrau geworden.

Die einstige Aula ist heute ein Festsaal für Veranstaltungen und Konzerte. Quelle: Frank Bürstenbinder

Seit 2009 ist das von 1723 bis 1727 für die Familie von Katte errichtete Schloss in Privatbesitz von Bodo Krug von Nidda. Der international tätige Projektentwickler ist mütterlicherseits mit den Kattes verwandt und hat aus dem barocken Herrenhaus einen Kultur- und Veranstaltungsort gemacht. Wer noch die Unterrichtsräume der ehemaligen Grundschule kennt, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Großzügige Sitzlandschaften haben das Schloss erobert. Wohnzimmeratmosphäre am Katte-Kamin. Clubfeeling kommt auf, wenn man als Besucher vor einer eingebauten Bar einen Drink bestellt. Dazu kam es für die Einschüler von 1956 nicht. Sie ließen das 65.Jubiläum ihres ersten Schultages bei Grün-Weiß in Klein Kreutz ausklingen.

Von Frank Bürstenbinder