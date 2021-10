Vor dem Aus: Brandenburger Kinder und Lehrer kämpfen um ihre Schulkrankenschwestern

Brandenburg/Havel

Sie helfen Kindern in Not und stehen doch vor dem Aus. Die Schulkrankenschwestern an der Nicolai- und Gebrüder-Grimm-Grundschule bangen um ihre Jobs, weil das im Februar 2017 gestartete Modellprojekt „Schulgesundheitsfachkräfte an öffentlichen Schulen im Land Brandenburg“ der AWO endet und die Finanzierung ausläuft.

Kosten in Höhe von 800.000 Euro

Insgesamt geht es um Kosten in Höhe von 800.000 Euro. Bianca Mauß ist Schulkrankenschwester an der Gebrüder-Grimm-Grundschule. Sie hilft Kindern mit Angst, macht ihnen Mut, beruhigt sie bei gesundheitlichen Problemen und leistet Erste Hilfe, wenn sich die Erst- bis Sechstklässler verletzen.

Modellprojekt endet im Dezember Im Land Brandenburg arbeiten insgesamt 18 Schulkrankenschwestern, zwei davon in Brandenburg an der Havel. Die Finanzierung einer Vollzeitstelle kostet laut Awo-Referent Stefan Engelbrecht um die 39.000 Euro, momentan arbeiten zehn Schulgesundheitsfachkräfte in Vollzeit und acht in Teilzeit. Das Modellprojekt läuft Ende Dezember 2021 aus.

Joshua Petsch kommt mit Nasenbluten in ihr Krankenzimmer. Die Schulgesundheitsfachkraft gibt ihm einen Kühlakku, reicht dem Jungen ein Tuch und verarztet ihn. Als die Blutung nicht aufhört, informiert sie die Eltern.

Kinder loben die Schulkrankenschwester

Ein anderes Mal stürzt der Sechstklässler auf dem Schulhof. Mauß kümmert sich um die Wunde des Kindes und verarztet ihn so, dass er nicht sofort zum Arzt muss. „Wir brauchen Frau Mauß an unserer Schule, denn die Lehrer können sich ja nicht um alles kümmern, so viel Zeit haben sie garnicht“, sagt der 12-Jährige.

An der Nicolaischule ist Monika Krapf seit vier Jahren die gute Seele. Die aktuelle Lage macht sie traurig. „Ich liebe die Kinder, obwohl sie manchmal frech sind. Mir blutet das Herz, wenn unsere gemeinsame Zeit so enden sollte. Ich will doch weiter für sie da sein“, sagt sie der MAZ.

Monika Krapf ist Schulkrankenschwester an der Nicolaischule. Quelle: privat

Brief an Olaf Scholz

Jeden Morgen kocht die 60-Jährige den Kindern Tee, hört bei Problemen mit Schmerzen und Drogen zu, empfiehlt Beratungsstellen und hat das Schülercafé mit aufgebaut. Ihre Schüler betonen, wie sehr die Hilfe brauchen, besonders als Bezugsperson im Teenager-Alltag.

Monika Krapf hat Ende September wegen ihrer Lage einen Brief an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geschrieben. Im Dokument fragte sie ihn, wie es mit den Schulkrankenschwestern weitergehen soll. Sie sendete das Dokument zum Willy-Brandt-Haus, der Bundeszentrale der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, eine Antwort erhielt sie aber nicht.

Kein Geld eingeplant

Doch warum steht das Modellprojekt vor dem Aus? Bislang hat das Land Brandenburg kein Geld für die Schulkrankenschwestern eingeplant, obwohl auch Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) für den Erhalt des Projekts ist. Sie hat schon mehr als 5000 Unterschriften von Unterstützern für die Fortsetzung entgegen genommen.

Jetzt müssen sich mehrere Ausschüsse über das im Gesundheitsministerium von Ursula Nonnemacher (Die Grüne) verankerte Projekt beraten. Brandenburger Lehrern und Schülern ist das aber nicht genug.

Schulklassen protestieren

Deshalb protestieren mehrere Schulklassen. Sie fahren von Brandenburg an der Havel mit dem Bus zum Brandenburger Landtag und nehmen vor dem Potsdamer Stadtschloss an einer Kundgebung teil. Weil dann auch der Sozialausschuss tagt, wollen sie so ein Zeichen vor den Abgeordneten setzen. „Wir wollen den Politikern zeigen, dass wir die Schulkrankenschwestern brauchen. Sie sind wichtig und das soll auch jeder sehen“, sagt Joshua Petsch.

Klassensprecher mit Hilferuf

An der Gebrüder-Grimm-Grundschule haben die Klassensprecher der vierten bis sechsten Klassen einen gemeinsamen Brief formuliert, in dem sie andere Brandenburger um Hilfe bitten.

Diesen Brief haben die Klassensprecher an der Gebrüder-Grimm-Grundschule geschrieben. Quelle: privat

„Wenn wir nicht bald etwas tun, wird die Schulkrankenschwester ab Januar nicht mehr da sein, weil die Politik kein Geld dafür ausgeben will. Wir müssen dafür sorgen, dass Frau Mauß bleibt, sonst haben wir niemanden, der uns hilft, wenn der Bauch oder der Kopf schmerzt, manchmal auch die Seele, wir Nasenbluten oder aufgeschlagene Knie haben, wir uns krank fühlen, aber nicht sofort die Eltern anrufen wollen, weil sie auf Arbeit sind“ heißt es in dem Dokument.

Awo spricht von Tragik

Schulleiterin Birgit Schiller sieht es ähnlich. „Wenn sich die Politik nach dem 3. November nicht mehr bewegt, ist das Projekt beendet“, sagt sie der MAZ. Awo-Referent Stefan Engelbrecht betont, wie tragisch das wäre. Er sieht die Gesundheitsfachkräfte an Brandenburger Schulen als Vorbilder.

„Wir haben das Projekt 2009 initiiert und vorangetrieben. 2016 startete der Einsatz in den Schulen im Land Brandenburg. Unser Partnerland Hessen hat die Verstetigung geschafft, andere Bundesländer wie Berlin oder Bremen haben es sich angesehen, für gut befunden und übernehmen es jetzt. Wir waren ganz vorne dabei, das Gesundheitsministerium hat das Projekt in einer Zwischenbilanz gelobt. Die Bewertungen zeigen die positiven Effekte. Wenn es jetzt so endet, ist das schwer nachvollziehbar“, sagt er.

Am Mittwoch, 3. November, startet um 9.30 Uhr die Kundgebung für den Erhalt der Schulkrankenschwestern am Potsdamer Landtag.

Von André Großmann