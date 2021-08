Vor dem Start: Auf dem Kulturhof in Götz eröffnen Café und Ferienwohnung

Götz

Gemeinsam erfüllen sich Kerstin Wentzek und Arndt Jeschke auf dem Kulturhof in Götz ihren Traum. Für 260.000 Euro entsteht aus einer über 200 Jahre alten Scheune ein multifunktionales Haus. Es bietet einen barrierefreien Sanitärtrakt, ein Café für 10 bis 15 Gäste und eine 45 Quadratmeter große Ferienwohnung.

Kurz vor der Vollendung: Das multifunktionelle Gebäude auf dem Kulturhof Götz. Quelle: André Großmann

Neuer Treffpunkt in Götz

„Es ist fast alles fertig, bis zum Herbst ist es soweit. In Götz fehlt derzeit ein richtiger Treffpunkt für die Menschen. Viele Anwohner spazieren an unserem Gebäude vorbei und warten auf einen neuen Ort. Wir wurden schon häufiger angesprochen und gefragt, wann es los geht. Wir wollen den ländlichen Raum attraktiver machen“, sagt Kerstin Wentzek.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 44-Jährige und ihr Ehemann Arndt Jeschke kennen sich seit der Schulzeit und haben im August 2013 das Grundstück in der Götzer Dorfstraße gekauft. Vorher haben sie sich 42 Objekte in Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel angesehen, doch beim Anblick der 200 Jahre alten Scheune war es um sie geschehen.

Hilfe für die Kultur

„Leider gehen kleine, feine Projekte in der Stadt oft unter. Ich bin aber ein Landmensch. Hier wollen wir etwas für die Menschen bewegen und einen Mehrwert im Ort schaffen“, sagt Kerstin Wentzek. Die Schauspielerin und ihr Mann leiten und betreiben den Kulturhof in Götz. 23 Mitglieder unterstützen den Förderverein und arbeiten an Events wie dem Irish Garden und dem Götzer Musiksommer.

Kerstin Wentzek ist auf ihrem Grundstück angekommen. Sie sieht sich um und freut sich auf das Ende der Sanierungsarbeiten. Für das Projekt erhalten die Planer bis zu 45 Prozent Fördergelder aus dem Topf des Leader-Programms, also aus EU-und Landesmitteln.

Das Multifunktionsgebäude hat Architekt Elmar Schlenke von der Potsdamer Firma Gelbarchitekten entworfen. Die Dixi-Klos für Besucher sind Geschichte, der barrierefreier Sanitärtrakt im Erdgeschoss ist fertig. „Beim Irish Garden-Konzert brach Jubel aus, als die Gäste erfuhren, dass sie nicht mehr auf die Toiletten mit Baustellenfeeling müssen“, sagt Kerstin Wentzek.

Café mit regionalen Produkten

Sie und ihr Mann Arndt sehen sich die Räume des Cafés im Erdgeschoss an. Hier erhalten Gäste Snacks wie Baguette, Sandwiches und Tapas. „Wir bieten regionale Produkte, mit Bier aus Potsdam, Brot aus Götz und Fleisch aus Krielow. Und wir suchen noch jemanden, der sich liebevoll um die Gastronomie kümmert“, sagt der 39-Jährige.

So sieht das Gästezimmer auf dem Kulturhof in Götz aus. Quelle: André Großmann

Dann laufen die Hausherren zur Ferienwohnung im Dachgeschoss und platzieren die Möbel im Gästezimmer. Hier können Künstler, Mitarbeiter, aber auch Touristen übernachten. Bis zur Fertigstellung fehlen nur noch Kleinigkeiten wie Türen und Trennwände, die Vorfreude wächst.

Plan B für Verzögerungen

„Wir haben zu zweit nach diesem Ort gesucht, denn er macht die Welt ein bisschen schöner. Wir hatten diesen Wunsch, den Kulturbetrieb gemeinsam zu gestalten. Es ist schön, dass er wahr wird“, sagt Kerstin Wentzek.

Sollte sich die Eröffnung verzögern, haben die beiden Götzer einen Plan B. Sobald die Arbeiten am Boden des Cafés beendet sind, stellen sie eine Kaffeemaschine in den Raum und verkaufen das Getränk. „Hier wird sich alles finden, daran glauben wir“, sagt sie und lächelt ihren Mann an.

Von André Großmann