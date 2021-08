Vor dem Start: Hausmeister Stephan Arndt macht die Wusterwitzer Grundschule fit

Wusterwitz

Noch ist es still an der Wusterwitzer Grundschule, doch am 9. August starten 47 Erstklässler ins neue Schuljahr. Hausmeister Stephan Arndt räumt auf und macht die Schule startklar.

Zur Galerie Vor dem Start ins neue Schuljahr herrscht Stille in der Wusterwitzer Grundschule. Hausmeister Stephan Arndt arbeitet im Hintergrund und zeigt Einblicke in seine Arbeit.

Hilfe für Kinder und Lehrer

Er prüft den Zustand der Möbel, verstellt ihre Höhe, repariert Wasserhähne, tauscht Leuchtstoffröhren und mäht den Rasen auf dem Schulhof. Wenn der Bensdorfer nicht draußen ist, sieht er sich in der Sporthalle um und tüftelt in der Werkstatt, notfalls auch am Wochenende.

„Ich will für die Kinder und Lehrer da sein, das ist mein Traumjob. Hier passiert jeden Tag etwas anderes, es ist nie langweilig. Mein Auftragsbuch ist voll, die Kinder nennen mich nur Hausi, die Lehrer schreiben mir ihre Wünsche für Reparaturen ins Auftragsbuch. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre“, sagt der 51-Jährige.

Pläne zur Einschulungsfeier

Jeden Morgen startet sein Arbeitstag um 6 Uhr. Zuerst öffnet er die Tore für Lehrer, Schüler und Besucher , bewässert Beete und kontrolliert das Buch mit Reparaturwünschen. Früher war der gelernte Maurer und Facharbeiter für Pflanzenproduktion auf Baustellen unterwegs.

Er pendelte von Bensdorf nach Berlin und Potsdam, doch seit dem 1. Januar 2018 arbeitet er an der Wilhelm-Götze-Schule. Als Gemeindearbeiter ist Stephan Arndt beim Amt Wusterwitz angestellt, er arbeitet in der Kita „Schwanennest“ und in der Grundschule.

Momentan plant er mit Leiterin Heike Ohsmann und Sekretärin Katrin Michel die Einschulungsfeier in der Turnhalle. Pro Haushalt dürfen vier Personen dabei sein, Stephan Arndt und seine Kollegen tragen fast stündlich Möbel in die Halle.

Mehr als 300 Schüler

Zum ersten Mal seit Jahren unterrichten die Lehrer an der Wilhelm-Götze-Schule wieder mehr als 300 Erst- bis Sechstklässler. „Wir haben in Wusterwitz einen ordentlichen Zuzug. Das Interesse wächst und das ist toll“, sagt Sekretärin Katrin Michel der MAZ.

Auch Stephan Arndt freut sich auf die neuen Schüler. Er wünscht sich aber auch, dass trotz Corona Normalität in den Schulalltag einkehrt. „Ich hoffe, dass es irgendwann der Vergangenheit angehört, dass Kinder mit Masken herumrennen. Und ich wünsche mir, dass die Schulen auch im Herbst und Winter geöffnet bleiben“, sagt er der MAZ.

Rennrad fahren als Ausgleich

Seine größte Herausforderung im Job war für ihn bislang der Umbau der Heizungsanlage vor zwei Jahren. „Der Abriss musste in sechs Wochen über die Bühne gehen, Dreck und Bauschutt schnell verschwinden. Obwohl die Zeit knapp war, hat alles geklappt“, sagt Stephan Arndt. Doch wo herrscht noch Verbesserungsbedarf? Für die Zukunft der Schule hofft der Hausmeister auf einen neuen Boden für die Turnhalle.

Wenn Stephan Arndt nicht tüftelt, steigt er auf sein Rennrad und fährt von Bensdorf nach Brandenburg an der Havel an die Malge, seine Touren sind bis zu 40 Kilometer lang. Der Sport ist sein Ausgleich zur Arbeit, auf diese Weise trainiert er seine Ausdauer und bekommt den Kopf frei.

Für Stephan Arndt ist die Zeit in der Grundschule kein Stress, sondern Spaß. Vor dem Start ins neue Schuljahr läuft er durch die leeren Gänge und stoppt bei den Erzieherinnen im Hort der Integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB). „Hausi“ hat eine neue Aufgabe, er soll ein Schloss auswechseln und freut sich auf den nächsten Tag. „Ich bin gespannt, was morgen passiert und brauche die Abwechslung“, sagt er.

Von André Großmann