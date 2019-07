Brandenburg/H

Der Solarzellenhersteller Oxford Photovoltaik (PV) in Brandenburg/Havel bereitet sich auf die Serienfertigung vor. Das ehrgeizige Ziel: In einem bis eineinhalb Jahren soll in Hohenstücken die größte Solarfabrik Europas laufen.

Zuvor will Oxford PV im nächsten Jahr 80 bis 100 Arbeitskräfte zusätzlich einstellen. Das Besondere an dem Brandenburger Photovoltaik-Unternehmen ist die Nutzung des Rohstoffs Perowskit.

Frank Averdung ist Chef des Solarunternehmens. Quelle: Oxford PV

Die wichtigsten Voraussetzungen, um im Brandenburger Werk in absehbarer Zukunft in großem Maßstab produzieren zu können, sind nach Angaben von Vorstand und Geschäftsführer Frank Averdung erfüllt. Die jüngste von vier Finanzierungsrunden ist gerade abgeschlossen.

In dieser „Serie D“ sei das Schweizer Unternehmen Meyer Burger und weitere Investoren mit 34 Millionen Pfund (etwa 38 Millionen Euro) eingestiegen. Insgesamt stecken Averdung zufolge nun 110 Millionen englische Pfund, also mehr als 120 Millionen Euro, in dem Unternehmen, das arbeitsteilig im englischen Oxford und im deutschen Brandenburg/Havel arbeitet.

120 Millionen Euro investiert

„Der Großteil der Mittel ist nach Brandenburg geflossen“, berichtet Frank Averdung, der die größte Solarzellenfertigung in Europa vor Augen hat. „Wir sind der First Mover in dem Bereich“, versichert der Vorstand. Zu gut Deutsch: der kaum einholbare Erste. Der Firmenchef weist dabei auf die mehr als 230 Patente und Patentanmeldungen hin.

„Wir haben jetzt die Mittel, um in die Fertigung einzusteigen und die Markteinführung zu beschleunigen“, erklärt der Oxford-PV-Chef. Averdung: „Die Produktionslinie, die wir in Deutschland zur Herstellung von Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen installieren, wird die weltweit erste dieser Art sein. Dies ist ein bedeutender Moment für Oxford PV und unsere Perowskit-Photovoltaik-Technologie.“

Eine Oxford-PV-Mitarbeiterin in der Pilotphase mit der Perowskit-Silikon-Tandem-Solarzelle. Quelle: Oxford PV

Vor gut zweieinhalb Jahren hatte sich das Technologieunternehmen für den Produktionsstandort Brandenburg/Havel entschieden. Oxford PV kaufte Bosch Solar das Gebäude und die gesamte Fabrikausstattung ab, als der deutsche Konzern sich aus dem Solargeschäft und seinem Entwicklungsstandort Hohenstücken zurückzog.

In den vergangenen gut zwei Jahren hat Oxford PV die kleinformatige Fertigung von Perowskit-Zellen mit den in Brandenburg vorgefundenen Möglichkeiten aufgebaut. Zurzeit haben etwa 50 Frauen und Männer ihren Arbeitsplatz in der Münsterschen Straße.

Mit dem notwendigen Kapital im Hintergrund folgt nun der entscheidende Schritt. Die von Bosch hinterlassene Technik wird nach und nach abgebaut, das Layout der Fabrik zugleich umgewandelt.

Von der Pilotphase in die Volumenfertigung

Der Maschinenpark wird bis weit ins Jahr 2020 hinein in großen Teilen im Hinblick auf die „Volumenfertigung“, also die Serienproduktion, erneuert.

Der Schweizer Investor Meyer Burger wird am Brandenburger Oxford-PV-Standort eine 200-Megawatt-Basisproduktionslinie installieren für Solarzellen auf Basis von kristallinem Silizium.

Perowskit ergänzt Silizium Oxford PV ist eine Ausgründung der Oxford University. Im November 2016 hatte das Technologieunternehmen die ehemalige Fertigungsstätte von Bosch Solar CISTech in Brandenburg übernommen. Das Unternehmen ist die dritte Solarzellen-Firma am Standort Hohenstücken. Johanna Solar war dort im Jahr 2006 gestartet, konnte aber nicht landen. Die Bosch-Tochter Bosch Solar CIS Tech übernahm die Fabrik 2009 und versuchte ihr Glück bis 2015. Der Schlüssel der Technologie von Oxford PV ist das Mineral Perowskit, das laut Averdung 1839 im Ural entdeckt wurde und aus dem die Erdkruste in einer Tiefe von 900 bis 2900 Kilometern besteht. Perowskitzellen besitzen fotoabsorbierende Eigenschaften, sie sind relativ einfach und preiswert herzustellen. Das Mineral Perowskit ersetzt nicht das Silizium, sondern ergänzte es. Gebaut werden soll ein Tandem mit beiden Rohstoffen. Zu den Investoren der Oxford PV gehören außer dem Schweizer Maschinenbauunternehmen Meyer Burger der englische Versicherungskonzern Legal & General sowie der norwegische Erdöl- und Erdgaskonzern Equinor und der chinesische Windkraftanlagenhersteller Goldwind.

Diese Produktionslinie wird um die Perowskit-Technologie ergänzt, sodass die voll integrierte 250-Megawattlinie Mitte bis Ende 2020 die Produktion aufnehmen soll. Das entspricht etwa 40 Millionen Solarzellen in einer Größe von 15 mal 15 Zentimetern.

Das Werk von Oxford PV in Hohenstücken. Quelle: Oxford PV

Die Arbeitsteilung zwischen Oxford und Brandenburg/Havel bleibt bestehen. In England arbeiten Wissenschaftler in Kooperation mit der Universität Oxford weiter an einer Erhöhung des Wirkungsgrades, um die Tandem-Technologie mit Silizium plus Perowskit noch effizienter zu machen. In Hohenstücken werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse technisch umgesetzt.

Dafür wird nach Angaben des Vorstandes weiteres Personal benötigt, im wesentlichen Ingenieure, Facharbeiter und Operatoren, also Maschinenbediener. Averdung ist optimistisch, dass er geeignete Leute finden wird. „Wir sind das attraktivste Photovoltaik-Unternehmen“, sagt er selbstbewusst. Das zeige auch die hohe Zahl von Initiativbewerbungen.

Brexit ist kein Problem

Einen Pool erfahrener Solarmitarbeiter sieht das Unternehmen im Großraum Berlin-Brandenburg und in Bitterfeld mit dem einstigen Solar Valley.

Der Brexit bereitet Frank Averdung trotz des englischen Hintergrunds von Oxford PV keine Sorgen. Er sagt: „Wir sind ein kontinentaleuropäisches Unternehmen, eine GmbH. Zwischen unseren beiden Standorten besteht kein Güterverkehr.“

Von Jürgen Lauterbach