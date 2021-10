Brandenburg/Havel

Die Liebe zum Fußball zeigen einige Fans am liebsten der ganzen Welt. Sie sammeln Trikots, Autogramme und Sticker ihrer Stars. Jetzt kannten Liebhaber von Hertha BSC kein Halten mehr.

Unbekannte haben diesen Blitzer auf der B102 mit einem Hertha-Sticker beklebt. Quelle: André Großmann

Sticker vor der Todeskurve

Ihre Leidenschaft ist so groß, dass die Unbekannten auf der B102 den Blitzer vor der „Todeskurve“ in Richtung Schmerzke bekleben. Pro Tag fahren laut der Brandenburger Stadtverwaltung auf der Strecke bis zu 9000 Autos. Viele von ihnen sehen jetzt das Logo der Hertha, mit blau-weißer Fahne und schwarzem Rand, was nicht jedem gefällt.

Kritik von Union-Fans

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hertha kommt doch aus Charlottenberg und ist ein typischer West-Verein. Vielleicht waren die Täter gefrustet wegen der aktuellen Lage in der Tabelle. Union Berlin wäre da schon cooler gewesen. Aber es ist trotzdem Quatsch, die Aufkleber gehören ins Panini-Album, nicht auf den Blitzer“, sagt Pendler Dennis Bertel. In der Vergangenheit duellierten sich die Fans beider Vereine nicht nur verbal, in Eichwalde bemalten sie Stromkästen in den jeweiligen Vereinsfarben, es kam zu einem Sprayerkrieg.

Sachbeschädigung mit Folgen

Ordnungsamtleiter Michael Scharf macht klar, dass die Unbekannten eine Straftat begangen haben. „Es handelt sich konkret um eine Sachbeschädigung“, sagt er der MAZ. Bei der Manipulation eines Blitzers droht laut dem Strafgesetzbuch (StGB) eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

Doch wie geht es jetzt weiter? „Die Aufkleber werden umgehend beseitigt, eine Strafanzeige geprüft“, sagt Scharf. Diese Aufgabe müssen Mitarbeiter des Ordnungsamtes oder von externen Fachfirmen übernehmen, doch noch ist nichts passiert.

Täter hatten wohl keinen Plan

Michael Scharf betont, dass der beklebte Blitzer kein Freifahrtschein für Autofahrer ist. „Ungeachtet einer Sachbeschädigung muss sich jeder Verkehrsteilnehmer an die ausgeschilderte Geschwindigkeit halten. Des weiteren sind die Bilder zumeist dennoch auswertbar“, sagt er. Ob es in diesem Fall so ist, werde sich zeigen.

Der langjährige Bus- und ehemalige Taxifahrer Patrick Seiffert fährt häufiger in dieser Richtung und hat daran so seine Zweifel. Er glaubt, dass die Täter keinen Plan hatten.

„Es ist absoluter Nonsens, was die da gemacht haben. Sie haben ja nur den orangenen Blitz beklebt, aber nicht die Kamera selbst. Die Blitzer in der sogenannten Todeskurve sind sowieso nicht scharf, weil sie seit der letzten Fahrbahnerneuerung im Jahr 2019 keine Kontaktschleifen mehr haben und deshalb nicht auslösen“, sagt der Brandenburger. Er betont auch, dass er niemandem empfehlen will, zu rasen und glaubt nicht, dass es noch möglich ist, die Täter zu finden.

Von André Großmann