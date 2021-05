Vorbereitung der Brückensprengung: In Brandenburg an der Havel droht der Verkehrskollaps

Brandenburg/H

Nun wird es ernst: Obwohl die Schrottbrücke „20. Jahrestag der DDR“ erst am 19. Mai gesprengt und hernach abgetragen wird, treten bereits ab kommenden Freitag umfangreiche Vollsperrungen und Umleitungen in Kraft, teilt Anke Pauluth von der Verkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel mit.

Vollsperrung ab Freitagabend

„Für den Abriss der Brücke am Altstädtischen Bahnhof ist in der Zeit vom 14. Mai, 18 Uhr bis voraussichtlich 30. Mai die Vollsperrung der B 102/Zentrumsring im Bereich der Brücke notwendig. Wegen der Vollsperrung muss der Verkehr umgeleitet werden.“

Nur für Ortskundige leicht

Der Umleitungs-, besser gesagt der Stauplan ist auf den ersten Blick verwirrend und kompliziert. Das hat auch schon zu kontroversen Diskussionen in den sozialen Medien geführt. Fest steht: Es wird hart für die meisten Autofahrer, vor allem für diejenigen, die nicht perfekt ortskundig sind.

Aus Richtung Hohenstücken/Rathenow kommend in Richtung Plaue/Genthin wird der Verkehr über die Gördenallee und den Quenzweg zur Plauer Landstraße geleitet. In umgekehrter Richtung gilt die gleiche Umleitung.

Autofahrer aus Richtung Plaue/Genthin in Richtung Innenstadt oder Hauptbahnhof/ Potsdam/Bad Belzig/Autobahn werden über die Magdeburger Landstraße, Friedrich- Engels-Straße und Klingenbergstraße zur B 102/ Zentrumsring geleitet.

In der Gegenrichtung wird es schwieriger. „Die Klingenbergstraße wird nämlich zur unechten oder verkappten Einbahnstraße“, erläutert der städtische Straßenexperte Peter Reck. „Das heißt, nur Busse im öffentlichen Nahverkehr dürfen von der Zanderstraße aus in die Klingenbergstraße abbiegen. Alle anderen motorisierten Verkehrsteilnehmer nicht.“ Gleichzeitig sei aber die Klingenbergstraße innerhalb des Wohngebietes nach wie vor in beide Richtungen befahrbar.

Der Verkehr aus Richtung Hauptbahnhof/Potsdam/Bad Belzig/Autobahn wird nämlich nun über die Auffahrt zur Brücke am Altstadt-Bahnhof, Magdeburger Straße, Fouquéstraße, Karl-Marx- Straße zur B 102/Zentrumsring geleitet. Ab hier kann dann entweder in Richtung Hohenstücken/Rathenow abgebogen werden oder man fährt über die Spittastraße und die August-Sonntag-Straße zur Magdeburger Landstraße beziehungsweise weiter in Richtung Plaue/ Genthin. „Damit soll verhindert werden, dass sich der gesamte Verkehr nach Westen wieder über die Gördenallee wälzt, wie es beim Neubau des Spittastraßen-Abschnitts war“, sagt Reck.

Die Umleitungsführung ist beschildert. In der Karl-Marx-Straße besteht auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Fouquéstraße absolutes Haltverbot. Das Haltverbot ist zur Freihaltung der Rettungszufahrt der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Richtung Innenstadt notwendig.

Die Karl-Marx-Straße ist nach wie vor in beiden Richtungen befahrbar. Allerdings wird die Fouquéstraße zur Einbahnstraße, ist nur in Richtung Karl-Marx-Straße befahrbar. „Aus der Karl-Marx-Straße in Richtung Magdeburger Straße geht es nur über die Harlunger Straße weiter“, sagt Anke Pauluth.

Weitere Beeinträchtigungen: „Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass es am 19.Mai in den Vormittagsstunden zu weiteren temporären Sperrungen kommen kann. Aufgrund des zu erwartenden sehr hohen Verkehrsaufkommens auf den Umleitungstrecken kann es zu Stauerscheinung und anderen Verkehrsbehinderungen kommen“, sagt Anke Pauluth.

Für die Fußgänger und Radfahrer aus der Klingenberg- und Walzwerksiedlung sowie vom Quenz, dürfte es ab dem nächsten Sonntagnachmittag einfacher werden. „Am Sonnabend, 15. Mai, wird die neue Behelfsbrücke über die Bahngleise am Altstadt-Bahnhof aufgelegt und am Sonntag abgenommen. Im Laufe des Nachmittags an diesem Tag dürfte nach jetzigem Stand die Freigabe erfolgen“, sagt Reck.

Von André Wirsing