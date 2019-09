Brandenburg/H

Am Samstagmittag fuhr eine 63-jährige Fiat-Fahrerin von der Gördenallee in Brandenburg an der Havel auf das Parkplatzgelände des Edeka-Marktes. Beim Abbiegen übersah sie die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin, die den beidseitig befahrbaren Radweg entlang fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 38-jährige Radlerin. Sie erlitt leichte Verletzungen am Arm. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Städtische Klinikum.

Von MAZ