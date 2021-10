Vorfahrt in Butzow missachtet: Autofahrer wird verletzt

Butzow

Am Hasselberg hat es am Sonnabendnachmittag gekracht. Wie die Brandenburger Polizei mitteilte, kam es an der Einmündung zur Landesstraße 911 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Dabei missachtete eine 46-jährige Ford-Fahrerin die Vorfahrt eine Kia-Fahrers (69). Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kameraden der Butzower Feuerwehr beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von Frank Bürstenbinder