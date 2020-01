Brandenburg/H

Eine 29-Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde eine andere Autofahrerin schwer verletzt. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beim Auffahren Vorfahrt missachtet

Die 29-Jährige wollte demnach mit ihrem Opel vom Mc-Donalds-Parkplatz auf die Rathenower Landstraße fahren. Dabei übersah sie eine 32-Jahre alte Citroën-Fahrerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Rathenow unterwegs war und Vorfahrt hatte. Beide Autos stießen zusammen.

Rund 5000 Euro Sachschaden

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr. „Während der Unfallaufnahme wurde die Rathenower Landstraße halbseitig gesperrt“, berichtet Polizeisprecherin Therese Franz. Den geschätzten Sachschaden gibt sie mit 5000 Euro an.

Die 29-jährige Opelfahrerin muss sich jetzt für ihren Vorfahrtsfehler verantworten. „Polizisten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf“, Therese erklärt Franz.

Von hms