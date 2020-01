Brandenburg/H

Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am Mittwochmorgen in der Thüringer Straße in Brandenburg an der Havel einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde eine 49 Jahre alte Frau verletzt. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Das teilt die Polizei mit.

Zusammenstoß auf der Kreuzung

Der 21 Jahre alte Mann hat demnach an der Kreuzung der Thüringer Straße mit der Frankenstraße die Vorfahrt der 49-jährigen Daimler-Fahrerin missachtet. Die Frau kam mit ihrem Wagen aus der Frankenstraße. Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr.

Die Sanitäter behandelten die verletzte Frau zunächst an der Unfallstelle und brachten sie dann in eine Klinik. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Beide Autos seien dennoch fahrbereit geblieben.

