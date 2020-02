Nahmitz

Was ist am Dienstagnachmittag in der Kurve zum Flachen Hahn in Nahmitz-Ausbau passiert? Das fragen sich die Kriminalpolizei und das 58-jährige Opfer eines brutalen Überfalls. Ein Unbekannter hatte die Frau am Straßenrand von hinten angegriffen und bewusstlos geschlagen. Dann floh er offenbar so schnell wie er gekommen war. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Auto qualmt aus dem Motorraum

Die Frau war demnach auf dem Heimweg und fuhr mit ihrem Auto gegen 15 Uhr auf der Straße Nahmitz Ausbau entlang. Als sie in die Kurve zum Flachen Hahn einbog, sah sie am Straßenrand ein Auto stehen, durch dessen Motorhaube Qualm aufstieg.

„Die Frau hielt kurz hinter dem augenscheinlichen Pannenfahrzeug an, um sich zu erkundigen, ob jemand Hilfe benötige“, berichtet Therese Franz von der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel.

Plötzlich einen Schlag auf den Kopf bekommen

Bevor die 58-Jährige zu dem qualmenden Fahrzeug ging, schloss sie laut Polizei ihren eigenen Wagen ab. „Kurz bevor sie das Pannenfahrzeug erreicht hatte, an dem sie keine Person wahrnehmen konnte, habe die Frau einen Schlag auf den Kopf bekommen, sodass sie sofort das Bewusstsein verlor“, berichtet Therese Franz weiter.

Opfer geht bewusstlos zu Boden

Dann habe die Frau vermutlich mehrere Minuten bewusstlos auf dem Boden gelegen. Als sie wieder zu sich kam, sei die 58-Jährige zu ihrem Auto gegangen und nach Hause gefahren, erklärt Therese Franz. „Am folgenden Tag suchte sie einen Arzt auf, der Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich diagnostizierte.“

Wie die Polizei mitteilt, ist der Frau bei dem Überfall nichts gestohlen worden. Der Fall gibt also Rätsel auf. Die Motive des Täters oder möglicherweise auch Täterin sind völlig unklar. Auch, ob es sich um mehrere Täter handelte.

Das abgestellte Auto soll dunkel gewesen sein

Die Frau sei dann erst am Mittwoch zur Polizei in Brandenburg an der Havel gekommen und habe den Vorfall angezeigt. „Da sich die Geschädigte an keine weiteren Details erinnern kann oder wahrgenommen hat, nur, dass das Pannenfahrzeug dunkel gewesen sein soll, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten“, erklärt Therese Franz von der Direktion West.

Die Kripo in Brandenburg an der Havel hat den Fall übernommen. Die Ermittler fragen: Wer konnte am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr neben der Fahrbahn der Straße Am Flachen Hahn in Nahmitz oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Hinweise sind auch im Bürgerportal möglich

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Rufnummer 0338/5600 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ können Zeugen auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter: polbb.eu/hinweis nutzen.

Von hms