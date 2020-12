Brandenburg/H

Die Mitarbeiter der Kinderbibliothek in der Fouqué-Bibliothek sind unter die Filmregisseure gegangen. Und das äußert erfolgreich. Nach der Premiere von „ Ali Baba und die 40 Räuber“ anlässlich des bundesweiten Vorlesetages am 20. November, folgt bald der zweite Streich. Am 11. Dezember um 7 Uhr geht „ Väterchen Frost“ auf der Facebookseite der Einrichtung online.

Bibliothek kommt ins Wohnzimmer

Erneut hat das Team damit aus der Not eine Tugend gemacht. Bisher zog Jane Fanselow, Leiterin der Kinderbibliothek, am Vorlesetag in Kitas, um Geschichten zu erzählen und empfing anlässlich des Lebendigen Adventskalenders der Altstadt Scharen von Zuhörenden an der Einrichtung. Da das auf Grund der Corona-Einschränkungen nicht mehr geht, musste sie sich etwas einfallen lassen. Warum also das Vorlesen nicht liebevoll inszenieren und filmen, dachte sich Jane Fanselow.

Gesagt, getan: Gemeinsam mit Kollegin Heidi Mendel bildet sie ein Filmteam. Für Ali Baba plünderten die beiden die Spielkisten ihrer Söhne und machten Playmobilfiguren zu ihren Stars. Der fünfeinhalb Minuten lange Film begeisterte die Bibliotheksnutzer. Eine Kita, in der Jane Fanselow normalerweise vorliest, hat das Ganze sogar als etwas anderen Kinobesuch gefeiert. „ Ali Baba“ wurde auf große Leinwand projiziert und die Kinder mit Popcorn versorgt.

„Wenn eine Kitaleiterin erzählt, was für ein Ereignis sie aus unsere Vorleseaktion macht, ist das sensationell“, ist Cornelia Stabrodt, Direktorin der Fouqué-Bibliothek, stolz. Trotz der Kontakteinschränkungen bemühe sich die Einrichtung sehr, viele Menschen zu erreichen und das Vorlesen weiterhin zu bewerben. „Mit Aktionen, mit denen die Bibliothek ins Wohnzimmer kommt“, sagt Stabrodt.

Sie lobt dabei ausdrücklich den Einsatz ihres Teams. „Unsere Bibliothek lebt vom Ideenreichtum und der Kreativität unserer Mitarbeiter“, freut sie sich und verweist dabei auch auf Jane Fanselow als die „Verkleidungskünstlerin schlechthin“. „Ihre Initiative, Klopapierrollen für den nächsten Film zu sammeln, erreichte uns in der gesamten Belegschaft“, sagt Cornelia Stabrodt schmunzelnd.

Liebevoll arrangiertes Filmset

Denn in „ Väterchen Frost“ stehen diesmal nicht Playmobilfiguren im Mittelpunkt, sondern Figuren aus den Papprollen –mit glänzendem Papier und Watte in märchenhafte Akteure verwandelt. Das Filmset bildet ein Tisch, der unter anderem mit weißem flauschigen Tuch ausgelegt ist, das die Schneeoberfläche bildet. Im Hintergrund, an einer Leine, hängt die Kulisse, wie etwa der eisige Winterwald.

Heidi Mendel greift blitzschnell mal hier, mal dorthin, um alles so zu positionieren, dass die Filmklappe fallen kann. Mit dem Handy wird das Ganze von ihr gefilmt, während Jane Fanselow als Schneeflocke (Snegurotschka) die Erzählerin mimt. Ein eigenes Drehbuch aus elf Szenen leitet die beiden genau durchs Programm.

Fast fünf Stunden braucht die Aufnahme. „Für die Vorbereitung gehen gut zwei Wochen ins Land und für die Nachbearbeitung noch einmal etwa acht Stunden“, verrät Heidi Mendel. Am Ende entsteht ein sechseinhalb Minuten langer Märchenfilm.

Weihnachten in Russland

Seine Premiere am Freitag, 11. Dezember, ist der Kalendertürchenöffnung der Bibliothek geschuldet. Da der Lebendige Adventskalender in der Altstadt in diesem Jahr anders ausfällt und statt Veranstaltungen Rätsel, Bilder oder mehr hinter den Türen entdeckt werden können, ist eben umgeplant worden.

„Wir präsentieren immer Weihnachten in einem anderen Land. Diesmal ist Russland dran“, erzählt Jane Fanselow. Dem wird die Bibliothek nun mit ihrem Online-Kurzfilm „ Väterchen Frost“ gerecht.

Wer außerdem bei der Einrichtung am Altstädtischen Markt vorbei schaut, findet hinter der Tür eine weitere Überraschung rund um Snegurotschka – sowie den Buchstaben für das Lösungswort der Kalenderaktion. Aneinander gereiht ergeben alle Buchstaben aus 23 Türchen den Treffpunkt für den 24. Dezember um 11 Uhr. Dort werden dann kleine Geschenke verteilt.

