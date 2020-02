Nelly Charlotte Albert ist die beste Vorleserin der Stadt

Brandenburg/H

Nelly Charlotte Albert ist Stadtsiegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs. In zwei Runden setzte sich die Schülerin aus der Grundschule Am Krugpark am Mittwoch gegen zehn Mitkandidaten durch.

Zur Galerie Beim Stadtentscheid zum Vorlesewettbewerb 2019/2020 kamen elf Sechstklässler in die Kinderbibliothek und bewiesen ihr Talent, Geschichten zum Leben zu erwecken.

Seit 1959 wird der Vorlesewettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Rund 600 000 Sechstklässler aus 7000 Schulen nehmen jährlich daran teil. Seit 28 Jahren ist auch Brandenburg dabei und kürt seinen Stadtsieger, der aus den Schulsiegern hervorgeht.

Die Besten aus 450 Schülern

Insgesamt 450 Kinder haben sich aus zehn Schulen in Brandenburg und einer in Havelsee beteiligt. Die elf Besten mussten nun ihr Können in der Kinderbibliothek der Fouqué-Bibliothek unter Beweis stellen.

Unter den Zuhörern waren nicht nur die Familien und die fünfköpfige Jury, auch Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) lauschte den Geschichten. „Es ist jedes Jahr schön, zu sehen, was hier vorgelesen wird und wie ihr das macht“, läutete er die erste Runde des Wettstreits ein.

Dabei lesen die Sechstklässler eine ausgewählte Passage aus einem ebenso frei gewählten Buch vor. Cornelia Stabrodt, Direktorin der Fouqué-Bibliothek, freute sich über das schöne Potpourri aus Geschichten. „Ich bin froh, dass Kinderliteratur im Mittelpunkt stand“, sagte sie. Die verriet zudem: „Es ist nicht so einfach, die richtige Stelle zu finden, die die Zuhörer mitreißt“. Aus diesem Grund spielt neben Intonation und Lesetechnik auch die Textauswahl in die Bewertung mit hinein.

Nicht nur Leseratten können vorlesen

Von Harry Potter über Conni & Co bis zum Clan der Wölfe stellten die Schüler ihre persönlichen Lieblinge vor. So machte es auch Elsa Lisbeth Rausch, die aus „Bob, der Streuner“ vorlas. Das Erstaunliche: Als Leseratte sieht sich die Schülerin nicht. „Ich lese eher, wenn ich mal Langeweile habe“, sagt sie.

Ganz anders ist da Ryan Hennig vom von Saldern-Gymnasium. „Ich lese sehr viel, weil es einfach Spaß macht“, sagt er. Und zählt sofort Dutzende Teile seiner Lieblingsbücher auf. Er trat daher mit dem vierten Part der „Animox“-Reihe in der Bibliothek an.

Er lese jeden Tag, erzählte auch Jannis Bruder. Als Brandenburgs Vorjahressieger durfte der jetzige Siebstklässler diesmal in der Jury sitzen. „Das ist auch mal interessant und gar nicht so leicht“, meinte er dazu.

Bezirksentscheid Brandenburg West steht nun an

Bis in den Landesentscheid hatte es Jannis im Vorjahr geschafft. Am Mittwoch las er zum Auftakt der zweiten Runde des Wettstreits noch einmal vor. In diesem Teil ging es darum, unbekannte Textpassagen sicher und betont vorzulesen. Alle Teilnehmer mussten sich an Auszügen aus Sam Copelands „Charlie kriegt die Flatter“ probieren.

Hierbei holten alle noch einmal das Beste aus sich heraus, so dass die Entscheidung am Ende knapp ausfiel. Letztendlich konnte Nelly Charlotte Albert die meisten Punkte einheimsen. Die Sechstklässlerin zeigte sich während des Wettbewerbs sehr bescheiden. „Ich war sehr aufgeregt und bin es noch“, meinte Nelly nach der ersten Runde. „Aber es geht ja auch darum, dass man Spaß hat“, stellte sie fest.

Auf die Stadtsiegerin wartet als nächstes der Bezirksentscheid Brandenburg West, der in Wittstock abgehalten wird. Im besten Fall geht es dann über die Länderebene bis zum Finale im Juni 2020.

Von Antje Preuschoff