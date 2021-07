Brandenburg/H

Senioren als Fahrzeugführer im Straßenverkehr – eine Gefahr für die Mitmenschen? Die Diskussion um das sensible Thema geht weiter. Nicht nur unter den MAZ-Lesern wird es heiß debattiert. Auch Interessenvertreter der angesprochenen Bevölkerungsgruppe fühlen sich herausgefordert.

So hat sich nun Andreas Erlecke mit einem Brief an die MAZ gewandt. Der Vorsitzende der Seniorenunion in Brandenburg an der Havel will den Vorwurf, die Generation 65+ sei überproportional oft an Unfällen auf Brandenburgs Straßen beteiligt, nicht auf sich sitzen lassen.

„Tatsache ist, Senioren sind nicht Gefährder, sondern Opfer im Straßenverkehr. Senioren am Steuer haben oft zu Unrecht einen schlechten Ruf. Autofahrer 65+ verursachen weniger schwere Unfälle als 18- bis 35-Jährige. Senioren über 65 stellen 21 Prozent der Gesamtbevölkerung und sind für 16 Prozent der Unfälle mit Personenschaden verantwortlich“, schreibt Erlecke. Mobilität sei für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unverzichtbar. Gerade ältere Menschen seien heute deutlich mobiler als früher.

Mobilität im Alter – ein Reizthema

„Individuelle Mobilität ist ein Synonym für hohe Lebensqualität. Gerade in ländlich geprägten Regionen bedeutet die Möglichkeit, ein eigenes Kraftfahrzeug zu nutzen Freiheit und Unabhängigkeit und das Gefühl, den Anschluss nicht zu verlieren“, schreibt der CDU-Mann.

Unfallfreies Fahren sei demnach nicht eine Sache des Lebensalters, sondern der Gesundheit, des angepassten Fahrverhaltens und der Fahrroutine. Durch besonnenes Fahren – verbunden mit Erfahrung – würden viele Senioren altersbedingte Leistungseinbußen gut ausgleichen.

Fahrtauglichkeitsprüfungen? Für die Seniorenunion der falsche Weg

Oftmals geforderte Fahrtauglichkeitsprüfungen für ältere Menschen wären laut Andreas Erlecke der falsche Weg. „Tests geben immer nur eine Momentaufnahme der Tagesform wieder. Tests können auch dazu führen, dass Fahrzeugführer ihre positiven Testergebnisse falsch interpretieren und ihre eigenen Fähigkeiten weit über den Testzeitpunkt hinaus überschätzen“, findet er.

Vielmehr hat Erlecke eine andere Idee: Das Angebot allgemeiner Gesundheits-Checks, die gerade für Senioren leicht zugänglich sind, müsse ausgebaut werden. Dabei könnten demnach Einbußen bei der Reaktionsfähigkeit, der Sehkraft, des Hörvermögens und der Beweglichkeit oder der Sehkraft festgestellt werden, die das Autofahren unabhängig vom Alter zum Risiko werden lassen.

Medikation kann Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen

Überprüft werden sollten Erlecke zufolge auch regelmäßig die Nebenwirkungen von verabreichten Medikamenten, die das Fahrverhalten nachhaltig beeinträchtigen können. Hier gelte es, die verschreibenden Ärzte in die Pflicht zu nehmen. Ähnliche Vorschläge hatten zuvor schon MAZ-Leser in einer lebhaften Diskussion auf der MAZ-Facebookseite geäußert.

Eine Unterstützerin in der Thematik sieht Andreas Erlecke in der Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann (ebenfalls CDU). Mit ihr hat er sich eigener Aussage zufolge erst vor Kurzem zur Mobilität im Alter ausgetauscht. Brandenburgs ehemalige Oberbürgermeisterin habe in diesem Gespräch signalisiert, die Ansichten der Seniorenunion zu teilen. „Wir sind froh, in ihr eine kompetente und tatkräftige Unterstützerin zu haben“, so Erlecke über seine Brandenburger Parteifreundin.

Senioren planen Projekt, das über Straßenverkehr hinaus geht

Ihr hat er auch von einem Programm berichtet, dass die Brandenburger Seniorenunion derzeit entwickle. Dieses hört auf den Namen „60plus und sicher“ und soll das Thema Sicherheit für Senioren in den verschiedensten Bereichen des Lebens – also nicht ausschließlich auf den Straßenverkehr bezogen – untersuchen.

Dabei gehe es laut Erlecke von Abzock-Praktiken mit dem berüchtigten Enkeltrick bis hin zum korrekten Verhalten an Zebrastreifen. Dietlind Tiemann habe die Vorhaben begrüßt und ihre Unterstützung zugesichert.

Von Philip Rißling