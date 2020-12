Brandenburg/H

Es ist eben schwierig, zu Pandemiezeiten eine feierliche Zeremonie abzuhalten – selbst im Freien und mit ganz viel Abstand. Das musste jetzt auch das Führungsteam der Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg WBG erfahren. Gefeiert wird an diesem Sonnabend das Fertigstellen des komplexen Sanierungsvorhabens Rosa-Luxemburg-Allee 56-60. In dem Wohnblock im Stadtteil Hohenstücken sind 28 Wohnungen hergerichtet und etagengleiche Aufzüge angebaut worden, zudem wurde die ganze Fassade vom Graffiti-Künstler Guido Raddatz verziert. Immerhin 3,2 Millionen Euro gab die Genossenschaft dafür aus. Alle Wohnungen sind vermietet.

Lichtshow in der Dunkelheit

Von 16 bis 20 Uhr wird es eine Lichtshow geben, Stephan Horn vom Musicstore Brennabor setzt den Gebäudekomplex in Szene. Ursprünglich sollte auch der in der Havelstadt geborene Liedermacher Sebastian Block im Freien spielen, doch das hat die Stadt nicht zugelassen.

Verwirrendes Verwaltungshandeln

Ein offizielles Schreiben gibt es nicht, nur eine Menge Telefonate. „Die Stadt hat wohl mit Lärmschutz argumentiert. Sie fürchtet wohl, das nächste Mal kommt eine Hardrock-Band“, sagt Technik-Vorstand Gerhard Zapff. Allerdings versteht er nicht, dass ein Flötenkonzert im Hof eines Altenheimes erlaubt ist, der Auftritt eines Melodiegitarre spielenden Sängers im Hof eines Wohnblocks allerdings nicht.

„Es reicht auch nicht, wenn die Stadt bei einem Musiker-Auftritt vom Turm der Sankt-Katharinen-Kirche dies mit Hinweis auf das Recht des Ausübens von Religionsfreiheit genehmigt. Da ist für mich keine klar erkennbare Linie im Verwaltungshandeln.“

Amt wollte keine Glühwein-Treffen

Katja Graßnick, Marketingchefin der WBG. Quelle: Rüdiger Böhme

WBG-Marketing- und Vertriebschefin Katja Graßnick argumentiert vorsichtiger, sie will das Wohlwollen der Stadt auch für künftige Veranstaltungen sichern. „Vom Ordnungsamt wurde mir gesagt, dass Musik vielleicht nicht so gut ist. So könnte beispielsweise einer der Bewohner in der Rosa-Luxemburg-Alle seine Kumpels aus anderen Straßen einladen, so dass man gemeinsam beim Glühwein der Musik lauscht. Solche Treffen auf den Balkonen von Menschen aus verschiedenen Haushalten will man wohl nicht provozieren.“

Unlogisches Argument

Dass Gleiches oder Ähnliches auch bei einer Lichtshow passieren kann, bleibt unerwähnt. Gerade in dieser Zeit, in der ohnehin nicht viel los ist, kann jedes öffentliches Ereignis zum Massen-Treffpunkt werden.

Masken für die Partner

Die WBG will in den kommenden Tagen auch ihre Verbundenheit mit Vereinen und Einrichtungen zeigen, die von der Genossenschaft unterstützt werden – der BSC Süd 05, der BKC, das Bürgerhaus Hohenstücken oder der SV 63. Dazu bekommen alle jeweils 150 rote Mund-Nasen-Masken mit dem WBG- und dem eigenen Logo.

Feiern für alle Projekte

Aber das geplante Schokoladen-Weihnachtsmänner-Verteilen an die Mieter muss wohl ebenfalls ausfallen. Dennoch will die Genossenschaft auch in Zukunft ihre Sanierungsprojekte nach Abschluss feiern. „Das ist zwar unser Geschäft, aber es ist auch eine Leistung, auf die wir stolz sein können.“ Es gehe nicht nur darum, neue Mieter beziehungsweise Genossenschaftsmitglieder zu gewinnen, sondern auch die vorhandenen müssten gehegt und gepflegt werden.

Von André Wirsing