Brandenburg/H

Am kommenden Wahlsonntag entscheiden die Bürger in den Ortsteilen der Stadt Brandenburg/Havel nicht nur mit darüber, wer in die kommenden Stadtverordnetenversammlung einziehen wird.

Sie können mit ihren drei Stimmen auch darüber befinden, wer ihre Interessen im jeweiligen Ortsteil politisch vertreten soll. Auch bei den Wahlen in den Ortsteilen haben die Wahlberechtigten jeweils drei Stimmen, die sie verteilen oder bündeln können.

In vier der acht Ortsteile von Brandenburg/Havel wird Spannung herrschen am Wahlsonntag. In den vier anderen dürften die Sieger schon feststehen. In Kirchmöser und Klein Kreutz steigen Zweikämpfe, in Gollwitz sind vier Kandidaten am Start und in Wust können die Bürger zwischen drei Listen wählen.

Nur in Klein Kreutz wird es einen Zweikampf geben zwischen Kommunalpolitikern, die für die beiden klassischen Volksparteien antreten.

Einzelkandidat hat sich durchgesetzt

Der amtierende Ortsvorsteher René Mahlow (42) gehört zwar keiner Partei an, bewirbt sich aber für die CDU um das kommunalpolitische Ehrenamt. Der Vermessungstechniker vertritt Klein Kreutz seit der vergangenen Kommunalwahl 2014 als Ortsvorsteher. Vor fünf Jahren setzte sich Mahlow als Einzelkandidat mit 14 Stimmen Vorsprung vor dem damaligen CDU-Bewerber durch.

Sein Herausforderer bei dieser Ortsvorsteherwahl ist Paul Wenzel (41), der als parteiloser Kandidat für die SPD antritt. Der 41 Jahre alte Polizeibeamte ist Wachdienstführer in der Polizeiwache Bad Belzig. Wenzel tritt zum ersten Mal an.

Spannender Zweikampf in Kirchmöser

Polizist ist auch Carsten Eichmüller (53), der sich in Brandenburgs größtem Ortsteil erstmals Ortsvorsteher werden möchte. Der 1. Polizeihauptkommissar ist SPD-Mitglied und kandidiert demzufolge auch für die Sozialdemokraten in Kirchmöser. Als Stadtverordneter ist Eichmüller schon seit vielen Jahren aktiv.

Das gilt auch für Amtsinhaberin Ines Budick (55) vom Bürgerverein „Pro Kirchmöser“. Die Lehrerin der Berufsorientierten Schule vertritt Kirchmöser seit der Kommunalwahl im Jahr 2008 als Ortsvorsteherin. Bei der vergangenen Ortsvorsteherwahl hatte sie keine Gegenkandidaten und erhielt fast 80 Prozent der Stimmen.

Die Wahl in Kirchmöser verspricht spannend zu werden, da beide Kandidaten gut bekannt und vernetzt sind in dem Ortsteil, der ihr Leben seit vielen Jahrzehnten prägt.

In vier Ortsteilen jeweils nur ein Kandidat

Deutlich weniger aufregend dürfte der Wahlsonntag in den vier anderen Ortsteilen werden, in denen Ortsvorsteher gewählt werden. Denn es bewirbt sich nur jeweils ein Kandidat um das Ehrenamt.

In Schmerzke ist Rentner Ernst Wegerer (74) für die CDU gesetzt, der gebürtige Oberbayer, der schon seit Jahrzehnten Wurzeln geschlagen im autobahnnächsten Ortsteil der Stadt.

2008 hatte der Christdemokrat dem sozialdemokratischen Amtsinhaber das Mandat mit 9 Stimmen Vorsprung abgejagt. Sechs Jahre später trat niemand gegen ihn an und er vereinigte 71,4 Prozent der Stimmen auf sich.

In Göttin ist Bernd Voigt (72) seit der vergangenen Kommunalwahl im Amt. 2014 setzte er sich als parteiloser Einzelkandidat mit einer Zweidrittelmehrheit gegen einen anderen nicht parteigebundenen Einzelbewerber durch.

An diesem Sonntag hat der frühere Landkreismitarbeiter keine Konkurrenz. Parteilos ist er noch immer, doch diesmal geht Bernd Voigt für die CDU ins Rennen.

Plaue steht vor dem Machtwechsel

In Plaue steht ein Wachwechsel an. Doch das Ortsvorsteheramt bleibt auch nach dem Wahlsonntag vermutlich in der sozialdemokratischen Familie. Die langjährige Ortsvorsteherin Lieselotte Martius (64) tritt diesmal nicht wieder an. Mit oder ohne Gegenkandidat hatte die Zahnärztin in den vergangenen drei Wahlen jeweils zwischen rund 75 und 83 Prozent der Stimmen in Plaue geholt.

In ihre Fußstapfen möchte als einziger Bewerber in Plaue der Sozialdemokrat Udo Geiseler (53) treten. Der geschichtlich bewanderte Lehrer und gebürtige Brandenburger ist Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.

In Mahlenzien wurde der Christdemokrat Hartmut Klingsporn (57) nach dem Tod von Karl-Dietrich Roth im Juli 2016 zum Ortsvorsteher gewählt. Am Sonntag tritt der Entsorgungsunternehmer als einziger Bewerber in Mahlenzien an.

In den zwei jüngsten Ortsteilen wählen die Bürger keine Ortsvorsteher, sondern Ortsbeiräte. Die Wahlberechtigten haben reichlich Auswahl.

In Wust treten fünf Männer verteilt auf drei Listen an. Der Lehrer Gerhard Schneider (75) und der Rentner Bodo Kaßau (65) bilden die CDU-Liste. Kfz-Schlosser Matthias Foest (52) und Werkzeugmacher Hartmut Schäfer (61) kandidieren gemeinsam auf der Liste Wählergruppe „ Feuerwehr Wust“. Fünfter im Bunde ist der Rechtsanwalt Karsten Krellenberg (48), der als Einzelbewerber antritt.

Vier Bewerber in Gollwitz

Auf die Feuerwehr Wust entfielen vor fünf Jahren zwei der drei Sitze im Ortsbeirat. Karsten Krellenberg sicherte sich den dritten Sitz. Die künftigen drei Ortsbeiratsmitglieder werden aus ihrer Mitte den Ortsvorsteher wählen. Der langjährige Amtsinhaber Lothar Schmidt ( Feuerwehr) tritt nicht mehr an.

In Gollwitz stehen vier Bewerber zur Wahl für den dreiköpfigen Ortsbeirat: der Christdemokrat und Geschäftsführer Andreas Erlecke (60), die Sozialdemokratin und Verwaltungsfachwirtin Nicole Näther (49), der Freidemokrat und Diplom-Verwaltungswissenschaftler Andreas Heldt (55) und der parteilose Bauingenieur Reinhard Przywara (63).

Drei von ihnen werden am Sonntag in den Ortsbeirat einziehen und dann bei der Konstituierung den neuen Ortsvorsteher wählen. Amtsinhaberin ist seit Anfang 2006 Nicole Näther, die bei der vergangenen Ortsbeiratswahl 2014 knapp 75 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte. Andreas Heldt als zweites Ortsbeiratsmitglied erreichte seinerzeit gut 25 Prozent.

Von Jürgen Lauterbach