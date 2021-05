Wahlkampf: Eichwede und Lange zu Besuch in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

„Von Tür zu Tür“ wolle sie gehen, um die Menschen von ihrer Politik zu überzeugen, hatte Sonja Eichwede vergangenen Oktober angekündigt. Bislang ist die SPD-Bundestagskandidatin des Wahlkreises 60 wohl den wenigsten Brandenburgern ein Begriff. Gleichwohl lässt die Wahl ihrer Türen hoffen, dass sie gerade in diesen Krisenzeiten um die Bedeutung kultureller, politischer und künstlerischer Bildungsarbeit weiß, die an der Basis geleistet wird und das zivilgesellschaftliche Leben bereichert.

Gemeinsam mit der gebürtigen Brandenburgerin und SPD-Landesvorsitzenden Katrin Lange besuchte sie das Interkulturelle Zentrum „Gertrud von Saldern“ am Gotthardtkirchplatz und die Wredowsche Zeichenschule am Jakobsgraben. Damit wollten die Politikerinnen anlässlich des Europatags am 8. Mai auf die Vielfalt der Projekte aufmerksam machen, die von der EU auch in der Havelstadt gefördert wurden und werden.

Europa-Büro im Herzen der Altstadt

Etwa der mit EU-Fördermitteln errichtete Veranstaltungssaal des Interkulturellen Zentrums, der von der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft für Seminare, Diskussionsveranstaltungen, Sprachunterricht und Integrationskurse genutzt wird. Geschäftsführerin Birgit Gericke und Projektleiter Arndt Sandig erläuterten den SPD-Frauen die vielen Facetten ihrer Integrationsarbeit, darunter die Integration insbesondere migrantischer Mütter in den Arbeitsmarkt, Hilfe bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen, Spracherwerb, Tandemprojekte oder der Abbau von Vorbehalten gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund.

Arndt Sändig, Sonja Eichwede und Ministerin Katrin Lange mit EU-Heliumballons am Europatag (v.l.). Quelle: Moritz Jacobi

Corona stellt auch dieses Feld der sozialen Arbeit vor neue Probleme. So seien digitale Endgeräte für die Migranten und Geflüchtete oftmals nicht ausreichend verfügbar, um an Online-Angeboten für Spracherwerb und Integration teilzunehmen. Überhaupt fehle der direkte Austausch in der Integrationshilfe ganz besonders. Das Zentrum fungiert zudem als Europa-Büro, das Bürgern kostenloses Informationsmaterial der EU bereitstellt. Leider gebe es für die Informationsarbeit nur eine halbe Stelle, die zu alledem enorm durch den bürokratischen Aufwand für ILB-Verwendungsnachweise eingebunden sei, sagte Arndt Sändig an Katrin Lange gerichtet. Die Ministerin der Finanzen kennt das Problem: „Da sind wir dran“, sagte sie.

Abwechselnd führten Birgit Gericke und Arndt Sändig aus, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Schulen sei, um Jugendlichen politische Kenntnisse und einen Bezug zu Europa zu vermitteln. Ein Anliegen, für das die kosmopolitisch sozialisierte Juristin Eichwede große Sympathie erkennen lässt – auch biografisch bedingt: Austauschjahr in den USA, Auslandssemester in Norwegen, Referendariate in Nairobi, New York sowie beim Europarat in Straßburg. „Ich denke durchaus, dass man etwa 14-jährigen Schülern zumindest schon mal die wichtigsten Artikel im Grundgesetz und die damit verbundenen Werte nahebringen sollte“, sagte die Juristin, die als Richterin in Neuruppin tätig ist.

Ein Neubau für die Wredow-Kunstschätze

Am Wredowplatz erhielten die Politikerinnen eine Führung durch die Räumlichkeiten der traditionsreichen Kunstschule, die 1997/98 ebenfalls mit Hilfe von Fördermitteln saniert und barrierefrei umgebaut worden war und die heute Hunderte von Schülern in bildenden und darstellenden Künsten unterrichtet. Direktor Tobias Öchsle und die Architektin Heidrun Fleege zeigten Sonja Eichwede, die selbst gern zeichnet und malt, Ateliers und Werkstätten, aber auch Kunstwerke aus dem riesigen Nachlass des Stifters August Wredow. Neben dem Lehrbetrieb sollen künftig auch die Schätze aus dem Nachlass dokumentiert, EDV-konform erfasst und zugänglich gemacht werden.

Katrin Lange (v. l.), Sonja Eichwede (h. r.), Heidrun Fleege (h. r.) und Detlef Karg (v. r.) sprachen über die Notwendigkeit eines Archivneubaus. Mittig liegt eine Dürer-Zeichnung. Quelle: Moritz Jacobi

Studien von Rembrandt, Dürer und tausende Kunstwerke, die noch nicht hinreichend untersucht worden seien, harrten ihrer konservatorischen Pflege und Archivierung, wie der Kurator Detlef Karg ausführte. Kurzum: Ein eigenes Archiv müsse her. Da die Wredow-Stiftung ihr anfängliches Vermögen jedoch kurz nach dem Ersten Weltkrieg aufgezehrt hatte und die Kunstschule nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst worden war, besteht seit ihrer Wiederaufnahme im Jahr 1990 das Problem der regelmäßigen Zwischenfinanzierung und Mittelbeschaffung.

Ein Neubau für die Kunstschätze bewege sich in Größenordnungen, für die es wohl nicht ohne den Bund ginge, sagte Sonja Eichwede und versprach, sich mit dem haushaltspolitischen Sprecher ihrer Partei nach der Bundestagswahl im September darüber zu verständigen, wie sich die Finanzierung eine solchen Vorhabens fördern ließe. „Die Vorhaben und die Arbeit der Wredow-Stiftung haben mich sehr beeindruckt. Es gilt, sie unbedingt zu fördern.“ Sie habe aus beiden Terminen viel mitgenommen, sagte die 33-Jährige der MAZ.

Von Moritz Jacobi