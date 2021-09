Havelland

Wenn Axel Brösicke von seinem Weg in die Politik erzählt, verweist er auf seine berufliche Vita. Der AfD-Direktkandidat im Wahlkreis 60 ist Industriemechaniker mit „30 Jahren Berufserfahrung“. Damit will Axel Brösicke im Wahlkampf punkten. Er gibt sich als Mensch aus der Arbeiterschaft.

Der gebürtige Brandenburger ist bei einem Unternehmen in der Havelstadt beschäftigt, das ihm übrigens untersagt habe, in seiner politischen Arbeit den Firmennamen zu erwähnen, erzählt er freimütig.

Er lehnt Berufspolitiker ab und will einer werden

Und fährt fort: „Ich will nicht regiert werden von Berufspolitikern und Studienabbrechern, die nicht wissen, wie es ist, wenn beide Partner in Schicht arbeiten müssen und kein Wissen haben von der Vereinbarkeit von Beruf und Kita und keine Ahnung haben vom Leben des Otto-Normal-Verbrauchers“, sagt der 45-Jährige.

Nun will er selbst Berufspolitiker werden und tritt bei der Bundestagswahl am 26. September an. Wahlplakate von Axel Brösicke sind rar, er müsse sie aus der eigenen Tasche bezahlen, erklärt er.

Trainiert seit Jahren Kinder im Kampfsport

Im Kampfsport trainiert er seit Jahren Kinder und Jugendliche in der Stadt Brandenburg. Einigen von ihnen aber sei verboten worden, noch zum Training zu kommen, seitdem er politisch aktiv sei, sagt er. Er werde als Nazi beschimpft. „Ich habe immer gesagt, wenn man mit Dingen nicht mehr einverstanden ist, soll man aufstehen und etwas sagen.“ Deswegen sei er zur AfD gegangen. Es war 2014, „es gab die große Euro-Krise“. In die Euro-Rettung sei zu viel Geld geflossen.

Brösicke ist in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung Vorsitzender der siebenköpfigen AfD-Fraktion und Gründungsmitglied des AfD-Kreisverbandes. Er genießt die Unterstützung aller vier Kreisverbände der Partei im Wahlkreis 60.

20,6 Prozent der Erststimmen 2019

Er gilt als gemäßigter Rechter und holte 2019 bei den Landtagswahlen 20,6 Prozent der Erststimmen. Damit belegte er Platz zwei vor dem CDU-Kandidaten Jean Schaffer und hinter der SPD-Direktkandidatin Britta Kornmesser.

Er sei in der DDR großgeworden, nun erlebe er, wie sich die Bundesrepublik in Richtung DDR entwickele, sagt Brösicke. Man dürfe seine Meinung nicht mehr offen sagen, man werde mit negativen Worten belegt wie Europafeind und ausgegrenzt.

AfD-Sicht auf Klimawandel

Zum Klimawandel sagt Brösicke, „ja, es ändert sich“, das aber sei nicht menschengemacht. Damit wiederholt er die gängige AfD-Meinung. China aber sei Hauptverursacher des sich wandelnden Klimas, betont der AfD-Direktkandidat. Den Widerspruch zwischen nicht menschgemacht und einen Staat als Hauptverursacher zu benennen, klärt er nicht auf.

„Es ist zu viel Aktionismus“, den die Regierung verfallen sei bezüglich des Klimawandels. Allein auf erneuerbare Energien zu setzen sei der falsche Weg, „die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht ständig“. Wie solle die Zahl der Elektroautos rapide steigen bei derart hohen Stromkosten, frage er sich.

Kitas müssten kostenlos sein wie Schule auch, lautet eine weitere seiner Forderungen. Die ideale Regierung sei für ihn „eine Koalition CDU mit AfD“, er wisse aber, dass das illusorisch sei. Zur Flüchtlingssituation sagt Axel Brösicke, „Familien, denen in ihrer Heimat Bomben auf den Kopf fallen, muss geholfen werden“. Anders sehe er das bei „alleinreisenden Männern ohne Pass, wo niemand weiß, woher sie kommen“.

Brösicke lebt in Patchworkfamilie

Er sei gegen Hetze und würde im Bundestag für einen pragmatischen Umgangston eintreten.

Bezüglich Überlegungen, das Renteneintrittsalter anzuheben, wendet sich der AfD-Direktkandidat klar dagegen: „Nach 45 Arbeitsjahren ist die Pflicht getan.“ Auch Jüngere bräuchten die Chance auf dem Arbeitsmarkt.

Axel Brösicke ist in Brandenburg aufgewachsen

In seiner Freizeit fährt Axel Brösicke gerne Motorrad. Er besitzt als Pächter 13 Hektar Wald, die er bewirtschaftet.

Von Marion von Imhoff