Wahlkreis 60: Brösicke genießt AfD-Erfolg, Grüne und Linke freuen sich für Eichwede

Brandenburg/H

Patrick Meinhardt kann wohl kaum etwas die Laune verderben: „Wir haben uns vom ersten Moment an groß gefreut, die liberale Familie hat einen ganz starken Wahlkampf hingelegt und eine große Resonanz erfahren. Das zweistellige Wahlergebnis im Bund bringt uns näher an die Grünen heran. Es deutet alles auf eine Regierung aus der Mitte mit einer starken liberalen Handschrift hin“, sagt der FDP-Direktbewerber, der im Wahlkreis 60 selbst ein Ergebnis von 6,4 bei den Erst- und 8,2 Prozent bei den Zweitstimmen eingefahren hat.

Meinhardt: Ideen fürs Rathaus

Politisch werde er sich nun nicht zurückziehen, im Gegenteil: „Ich bin im März bewusst in diese schöne Stadt gezogen, wurde gleich Mitglied im Jugendhilfeausschuss, dann Kreisvorsitzender der FDP und auch noch Direktkandidat. Ich habe viele politische Felder kennenlernen dürfen.“ Engagieren will sich Meinhardt nun in der Kommunalpolitik: „Dieses Rathaus braucht moderne Ideen von außen, die wollen wir da hinein tragen.“

Brösicke: Bürgerliche Mitte statt Imageproblem

Völlig überrascht zeigt sich AfD-Direktkandidat Axel Brösicke: „Es war eine aufregende Nacht. Angefangen hat es bei Werten unter zehn Prozent, dann änderte sich das kontinuierlich.“ 16,5 beziehungsweise 16,4 Prozent waren es dann bei den Erst- und Zweitstimmen. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich mit Dietlind Tiemann um Platz 2 konkurriere. Ich habe sie deutlich vorn gesehen, dahinter einen Zweikampf von Sonja Eichwede von der SPD und mir.“

Für ihn persönlich sei deshalb der Wahlkampf ein voller Erfolg gewesen, er und sein Team hätten alles gegeben. „Es wissen nun deutlich mehr Menschen als 2017, wer die AfD ist und was wir wollen – das ist für mich wichtiger als das Ergebnis. Bislang hatten wir ein Imageproblem, doch nun konnten wir zeigen, dass wir zur bürgerlichen Mitte gehören.“

Tiemann will die Wähler bald nach Eichwede fragen

Wahlverliererin Dietlind Tiemann von der CDU lag mit 20,1 Prozent Erststimmen deutlich über dem Parteien-Zweitstimmenanteil von 15,3 Prozent. Sie gratulierte zwar Sonja Eichwede zum Sieg, schob aber eine unmissverständliche Ankündigung nach: „In ein paar Monaten werde ich beginnen, die Wähler zu fragen, wie gut sie sich von der neuen Abgeordneten vertreten fühlen.“

Pichl: Der große Abstand setzt Zeichen

Die Grünen-Direktkandidatin Alexandra Pichl freut sich über den Erfolg von Sonja Eichwede. „Der deutliche Abstand zu Dietlind Tiemann setzt ein Zeichen in der Stadt, in der Frau Tiemann Oberbürgermeisterin gewesen ist.“ Mit dem eigenen Ergebnis von 6,5 Prozent für sich und 8,4 Prozent für die Grünen ist Pichl zufrieden – vor allem, weil es einigermaßen gelungen sei, wie erhofft das Wahlergebnis der Bündnisgrünen von 2017 zu verdoppeln. „Aber mich schmerzt, wie stark die AfD abgeschnitten hat, sagt sie.

Das bundesweite Ergebnis der Grünen sieht die Kleinmachnowerin Alexandra Pichl, der „Brandenburg an der Havel im Wahlkampf ans Herz gewachsen“ ist, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Stimmenanteil sei zwar „historisch hoch“, bleibe aber hinter den Erwartungen zurück. Immerhin hätten die Grünen mit dem Klimaschutz ein Thema gesetzt, an dem niemand vorbeigekommen sei.

Bank: Ziel der CDU-Niederlage erreicht

Tobias Bank von den Linken äußert sich ganz ähnlich. Auch er freut sich für Sonja Eichwede und hofft nun, „dass sie sich nicht verbiegen lässt“. „Das erste Ziel, dass der Wahlkreis 60 nicht durch die CDU vertreten wird, ist erreicht“, sagt der Linken-Politiker. Dass seine Partei als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit nicht wie erhofft bei den Wählern angekommen ist, bedauert Bank.

Sein Erststimmenergebnis von 8,7 Prozent ist besser als das Abschneiden seiner Partei mit 8,3 Prozent im Wahlkreis 60. Insofern habe er persönlich etwas bewirken können. „Würde ich nicht in Wustermark leben, sondern in Brandenburg an der Havel, hätten wir wahrscheinlich mehr Stimmen gewinnen können“, vermutet der 35-Jährige.

Von André Wirsing und Jürgen Lauterbach