Brandenburg/H

Zur Bundestagswahl am 26. September sind 205.000 Frauen und Männer ab 18 Jahren zur Stimmabgabe im hiesigen Wahlkreis 60 berechtigt. Sie können ihre Erststimme abgeben für den Kandidaten oder die Kandidatin, die direkt in den Bundestag einziehen sollen, und die Zweitstimme für die bevorzugte Partei.

Die MAZ-Lokalredaktion wird sich in ihrer Berichterstattung auf die Politikerinnen und Politiker konzentrieren, die das Direktmandat anstreben und für Parteien stehen, die bereits im Bundestag vertreten sind. Die übrigen acht Kandidaten werden berücksichtigt, aber nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen.

Die Titelverteidigerin

Man wird niemandem zu nahe treten, wenn man Dietlind Tiemann (CDU) als Favoritin dieses Rennens um das Direktmandat bezeichnet. Die promovierte Diplom-Ökonomin und frühere Bauunternehmerin aus Brandenburg an der Havel macht seit rund zwanzig Jahren Politik, seit 2017 vertritt sie den Wahlkreis im Bundestag.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von 2003 bis 2017 leitete die inzwischen 65 Jahre alte Oberbürgermeisterin die Geschicke ihrer Heimatstadt. Das bis dahin rot regierte Rathaus holte sie bei der Oberbürgermeisterwahl Ende 2003 für die CDU und gab es fortan nicht mehr her.

Erst als die Christdemokratin, vielleicht etwas amtsmüde, bundespolitische Ambitionen verriet, endete ihre Karriere als Kommunalpolitikerin an der Spitze des Rathauses. Als CDU-Kreisvorsitzende gibt sie gleichwohl noch immer den Ton an.

Dietlind Tiemann Quelle: CDU Brandenburg

Die in Genthin geborene Brandenburgerin wurde bei der Bundestagswahl im September 2017 mit deutlicher Mehrheit vor dem zweitplatzierten SPD-Kandidaten direkt in den Bundestag gewählt. Erneut war es Dietlind Tiemann also gelungen, der in Brandenburg einst erfolgsverwöhnten SPD eine politische Domäne streitig zu machen.

Auf der Landesliste ihrer Partei kandidiert die CDU-Politikerin auf dem Listenplatz 6.

Die Geheimfavoritin

Schon allein wegen ihrer Parteizugehörigkeit muss die nur halb so alte Sonja Eichwede als größte Herausforderin der CDU-Kandidatin gelten. Für sie und ihre SPD wäre der Rückgewinn des Wahlkreises ein erstmaliges Erlebnis und ein großer Erfolg.

Die in Bremen geborene Sozialdemokratin ist von Beruf Richterin, arbeitet am Amtsgericht Neuruppin und hat ihren Wohnsitz Anfang des Jahres von Berlin nach Brandenburg an der Havel verlegt. Kommunalpolitisch engagiert ist die 33 Jahre alte Politikerin seit 2018 als Mitglied des geschäftsführenden Unterbezirksvorstands der SPD Brandenburg an der Havel.

Sonja Eichwede (SPD) Quelle: Nancy Stoffregen

In jüngerer Vergangenheit hat die Juristin als Regionalgeschäftsführerin der SPD Brandenburg gearbeitet und eigenen Angaben zufolge den Wahlkampf zunächst für Frank-Walter Steinmeier und dann für Erardo C. Rautenberg organisiert.

Für die Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Dagmar Ziegler, war Sonja Eichwede als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. An der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin hat sie als Dozentin für Polizei- und Verwaltungsrecht Anwärter für den gehobenen Polizeivollzugsdienst unterrichtet.

Sonja Eichwede steht ebenfalls auf dem Listenplatz 6 ihrer Partei im Land Brandenburg.

Die Kommunikationsexpertin

Mit Alexandra Pichl kandidiert die Brandenburger Landesvorsitzende der Bündnisgrünen als Bundestags-Direktkandidatin im Wahlkreis 60. Die 42 Jahre alte Kommunikationsberaterin ist nicht nur in der Landes-, sondern auch in der Kommunalpolitik zu Hause.

Die in Mecklenburg-Vorpommern geborene Grünen-Politikerin lebt mit ihrer Familie in Kleinmachnow. Dort ist sie aufgewachsen und in der dortigen Gemeindevertretung führt sie die Fraktion ihrer Partei.

Alexandra Pichl (Grüne /B 90) Quelle: Grüne /B 90

Auf dieser Bühne hat sie ihren bisher größten Wahlerfolg erzielt. Mit fast 25 Prozent wurden die Grünen dort mit ihr als Spitzenkandidatin stärkste Kraft. Landesvorsitzende ihrer Partei ist Alexandra Pichl seit Dezember 2019.

Die PR-Beraterin arbeitet hauptberuflich für einen technischen Dienstleister der Veranstaltungsbranche in Teltow.

Seit ihrem 14. Lebensjahr ist sie kirchlich engagiert, arbeitet in evangelischen Kirchengemeinden ehrenamtlich als Kinder- und Jugendgruppenleiterin oder als Deutschlehrerin und Patin für Flüchtlinge.

Alexandra Pichl steht nur als Direktkandidatin zur Wahl, kandidiert also nicht auf einem Listenplatz ihrer Partei.

Der Achtungserfolgreiche

Axel Brösicke ist als AfD-Stadtverordneter der ersten Stunde kommunalpolitisch bekannt geworden und leitet auch aktuell die Fraktion seiner Partei in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung. Der 45 Jahre alte Industriemechaniker lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt Brandenburg an der Havel.

Der AfD-Mann, der in seiner Fraktion den besten Draht zu Kommunalpolitikern anderer Parteien hat, gilt als moderater Rechter, als jemand, der stets auf Distanz geht zum extremen Parteiflügel um Björn Höcke. Er selbst bezeichnet sich als Patriot.

Der AFD-Landtagskandidat Axel Brösicke an einem seiner Lieblingsplätze in der Brandenburger Innenstadt. Quelle: Benno Rougk

Seit seinen politischen Anfängen, als er im Jahr 2014 einmal ein judenfeindliches Lied einer Nazi-Band geliked, also mit „gefällt mir“, markiert hatte (und sich gleich danach davon distanzierte), machte Axel Brösicke keine großen Fehler mehr.

Einen politischen Achtungserfolg erzielte der AfD-Direktkandidat bei der Landtagswahl 2019, als er 20,6 Prozent der Erststimmen holte und den CDU-Kandidaten damit auf Platz 3 verwies.

Auf der Landesliste seiner Partei kandidiert Axel Brösicke nicht.

Der linke Idealist

Im östlichen Havelland ist Tobias Bank am besten bekannt. Denn der Direktkandidat der Linken ist dort schon lange kommunalpolitisch in der Gemeindevertretung seines Heimatortes Wustermark und im Kreistag aktiv.

Der 35 Jahre alte studierte Historiker sowie Politik- und Verwaltungswissenschaftler arbeitet als Referent für die Bund-Länder-Koordination im Deutschen Bundestag. Kommunalpolitik ist schon lange sein Steckenpferd, sein Engagement begann bereits vor rund zwanzig Jahren.

Tobias Bank (Die Linke) Quelle: Hartmut F. Reck

In Wustermark war er Linken-Fraktionsvorsitzender und ist aktuell Chef der Gemeindevertretung.

Landes- und Bundespolitik sind gleichwohl keine Fremdworte für Tobias Bank, der sich selbst als Idealist bezeichnet. So gehört er seit 2018 dem Bundesvorstand der Linken an.

Auf der Landesliste seiner Partei kandidiert Tobias Bank auf dem Listenplatz 6.

Der profilierte Neubürger

Von allen Direktkandidaten dürfte Patrick Meinhardt noch den besten Blick von außen auf den Wahlkreis 60. Denn der FDP-Politiker kommt aus Baden Baden und erst seit März 2021 Brandenburger. Einen Monat später trat er seine neue Arbeit als Bundesgeschäftsführer des Taxi- und Mietwagenverbandes Deutschland an.

Mit seiner langen politischen Erfahrung benötigt der 54 Jahre alte Politprofis keinen großen Anlauf. Praktisch aus dem Stand wurde er nach seinem Umzug FDP-Kreisvorsitzender von Brandenburg an der Havel.

Bundestagskandidat Patrick Meinhardt (FDP) Quelle: FDP

Die Bundestagsluft kennt Patrick Meinhardt nur zu gut. Von 2005 bis 2013 war er für die Liberalen Bundestagsabgeordneter in Berlin und deren bildungspolitischer Sprecher. Die Klaviatur der Öffentlichkeitsarbeit beherrscht der FDP-Mann. Vor seinem Engagement im Taxigewerbe leitete Meinhardt Politik und Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle Berlin des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft.

In den Bundestag zurückkehren würde der Liberale nur mit einem Brandenburger Direktmandat. Einen Listenplatz seiner Partei hat er nicht.

Von Jürgen Lauterbach