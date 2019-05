Brandenburg/H

Die Partys nach der Wahl fielen so aus wie der ganze Kommunalwahlkampf: gedämpft, freundlich und ohne größere Verletzungen.

Die MAZ hat sich bei den Parteien einmal umgeschaut, ihnen vor allem auf die Tische und die Büffets geschaut. Ernüchterndes Ergebnis: Es gab zwar Alkohol, doch nach großer Sektparty war niemandem zumute.

Zur Galerie Nur nicht protzen und prassen, sondern demütig mit jedem Ergebnis umgehen –die Parteien in der Stadt üben eine neue Bescheidenheit, auch bei ihren Feiern am Wahlabend.

Bei den Linken geht es wie immer bodenständig zu, in der Geschäftsstelle in der Neustädtischen Heidestraße ist ein Berliner Büffet aufgebaut: Stulle, Griebenschmalz, Gurke, Bulette, Bratwurst. Der bisherige Fraktionschef René Kretzschmar verteilt auf den Tischen Plastikbecher mit Erdnussflips.

Bei den Freien Wählern gibt es vor „Jonny’s Pizza“ auf dem Nicolaiplatz eine Art Stehempfang, alle warten darauf, dass der Grill vom Inhaber angeworfen wird. Für die ganz Hungrigen ist der Pizzaofen immer warm.

Die Grünen haben es sich im Hof ihrer Geschäftsstelle in der Ritterstraße gemütlich gemacht: Auf dem Tisch stehen selbst gebackener Kuchen, Saft und Granatapfelwein. Der Grill simmert in der Ecke leise vor sich hin.

Die Sozialdemokraten haben das Bürgerhaus Altstadt in Beschlag genommen. Die meisten sitzen mit einem Getränk im Hof. Der Wärmetornister mit den Wiener Würstchen und die beiden großen Schalen mit Kartoffel- und Nudelsalat fristen im Innern ein weitgehend unbeachtetes Dasein.

Wie zuletzt häufiger hat die CDU einen Teil der „ Werft“ gemietet. Der Tresen ist edel gestaltet, drauf stehen aber auch nur Laugenbrezeln und eine Art Gulaschsuppe mit Baguette. Nur wenige Gäste greifen zu. Dafür ist die Getränkeauswahl etwas reichhaltiger als bei den anderen Parteien.

Ganz auf Büffet verzichtet hat die AfD, die einen Raum in der „Ambrosius-Pinte“ gemietet hat. Getränke bringt die freundliche Kellnerin in den Kellerraum, ein Mann löffelt eine Art Kesselgulasch. „Wir haben halt nicht so viel Geld wie die anderen Parteien“, fügt sein Nachbar erklärend hinzu.

Von André Wirsing