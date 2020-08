Brandenburg/H

Kurz nach 3 Uhr schlug am Sonntagfrüh die Brandschutzanlage eines Fachmarktes in der Upstallstraße an. Die Sprinkleranlage wurde ausgelöst und löschte mehrere in Brand geratene Holzpaletten und Matratzen, die in einem Metallcontainer standen. Die näheren Umstände und der Schaden sind noch unklar. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von Frank Bürstenbinder