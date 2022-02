Waldbaden mit Anna Nittmann in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Kein Wasser plätschert im Springbrunnen am Marienberg. Der Bürgerpark ist einer von Anna Nittmanns Lieblingsorten in Brandenburg an der Havel. Sie geht die Stufen in Richtung Friedensturm hoch. „Besonders im Frühjahr ist es hier schön, wenn man die Kräuter und Blüten ringsherum riechen kann“, erzählt die zweifache Mutter. Vor zwei Jahren gibt die aus Ziesar stammende Wahl-Brandenburgerin ihren Job als Gymnasiallehrerin auf.

In Indien macht Nittmann 2014 eine Bhakti Yoga-Ausbildung. „Ich habe lange darüber nachgedacht, mich beruflich neu zu orientieren“, erzählt Nittmann. In dem System Schule fühlt sich die Englisch- und Spanischlehrerin nicht mehr wohl. Als wegen Corona die Schulen immer wieder schließen, fällt der Entschluss: Anna Nittmann geht aufs Ganze und macht ihre Nebentätigkeit als Yoga-Lehrerin zu ihrem Beruf.

Der Marienberg ist einer der Lieblingsorte der Brandenburgerin. Quelle: Franziska von Werder

Das ist natürlich auch ein finanzielles Wagnis. Aber es sei die richtige Entscheidung gewesen, betont Nittmann. Meditieren und Atemübungen haben der 34-Jährigen durch schwierige Zeiten geholfen: „Dank meiner Yogapraxis konnte ich mich in wenigen Monaten aus dem Burnout herausbefördern. Ich habe gelernt besser mit Stress umzugehen“, erzählt sie. Auch die Natur hilft ihr dabei.

Der Wald hat eine besondere Bedeutung für Nittmann. Shinrin Yoku – so nennt sich eine japanische Tradition, die sie praktiziert. „Übersetzt heißt das so viel wie Eintauchen in die Waldatmosphäre oder auch Waldbaden“, erklärt Nittmann. Bei dem Trend aus Japan geht es darum, den Wald auf sich wirken zu lassen.

Shinrin Yoku – japanische Praxis des Waldbadens

„Die Japaner waren Pioniere auf diesem Gebiet und haben begonnen, Studien darüber zu führen, wie sich der Wald gesundheitsfördernd auf den Menschen auswirkt“, erklärt die Yoga-Lehrerin. Das kann Stressreduzierung oder auch die Stärkung des Immunsystems sein. Im Gegensatz zum klassischen Waldspaziergang schlendert man dabei bewusster durch den Wald, macht Atemübungen und schärft seine Sinne für Details.

Achtsamkeit und Naturschutz

Das Wort Achtsamkeit hat sich in den letzten zwei Jahren zu einem Modewort entwickelt. Für Nittmann verbirgt sich dahinter viel mehr, als nur das: „Es bedeutet für mich, im Hier und Jetzt anzukommen und meine Umgebung zu spüren.“ Naturschutz hängt damit eng zusammen: „Wenn man achtsam durch die Welt geht, dann behandelt man seine Umgebung automatisch besser“, so Nittmann.

Mit jedem Schritt den eigenen Bedürfnissen auf den Grund gehen. Quelle: Franziska von Werder

Die Yoga-Lehrerin blickt hoch in Richtung Marienberg. Vier Springbrunnen liegen zwischen dem Ausgangspunkt am Rosenhag und der Friedenswarte. Für diesen kleinen Spaziergang hat Nittmann eine Audioführung entwickelt. Mit ihrer sanften Stimmte leitet sie durch verschiedene Übungen, die dabei helfen sollen, sich zu erholen und abzuschalten. Schritt für Schritt soll der Alltagsstress dadurch gelöst werden.

Von Franziska von Werder