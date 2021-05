Waldbrandgefahrenstufe 4 für Potsdam-Mittelmark

Potsdam-Mittelmark/Brandenburg/H

Am Sonntag kam auf einmal der Sommer. Das Thermometer kletterte auf fast 30 Grad und lockte viele Menschen an Seen oder in die Wälder. Aber der plötzliche Sonnentag hatte nicht nur positive Seiten: Am Montag kletterte die Waldbrandgefahrenstufe für Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel von 2 auf 4 – und damit bereits auf die zweithöchste Gefahrenstufe.

Das kalte Wetter und der Regen der letzten Tage haben nicht viel gebracht. „Davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Es reicht ein heißer Sonnentag und von dem Regen der vergangenen Tage ist nichts mehr zu spüren“, sagt Jörg Dechow, Leiter der Oberförsterei Lehnin. Die tieferen Bodenschichten seien einfach zu trocken, eine Folge der hohen Temperaturen aus den letzten Jahren.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

23 Mal hat es in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern gebrannt

Neben Potsdam-Mittelmark gilt auch in der Prignitz, im Havelland und in Elbe-Elster die Warnstufe 4. 23 Mal hat es in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern bereits gebrannt, auf einer Gesamtfläche von etwas mehr als 10.000 Quadratmetern.

Auch am Rande des Marzahner Fenn war Ende April ein Feuer ausgebrochen und brannte auf einer Fläche von 30 Quadratkilometern. Durch den massiven Einsatz von Feuerwehrleuten und Löschtechnik konnte der Waldbrand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Unklar ist, wie es zu dem Feuer in dem Privatwald kommen konnte.

Jörg Dechow von der Oberförsterei Lehnin hofft auf Regen. Quelle: André Großmann (Archiv)

Auch ein geparktes Auto kann einen Brand verursachen

Menschen sind die Hauptverursacher von Waldbränden. Die einzig natürliche Brandursache, ein Blitzeinschlag, kommt nur sehr selten vor. „Der Klassiker ist immer noch die achtlos weggeworfene Zigarette“, sagt Jörg Dechow. Nicht umsonst ist das Rauchen und auch das Grillen im Wald verboten. Aber auch das Auto solle man nicht mit in den Wald nehmen und auch nicht zu nah am Waldrand parken, sagt Dechow. Ein stark erhitzter Katalysator könne auf trockenem Gras schnell einen Brand entfachen.

Am Mittwoch soll die erste Hitze schon wieder vorbei sein: Die Temperaturen sollen um 10 Grad fallen und es ist Regen angekündigt. Während viele Märker darüber seufzen werden, freut sich Dechow über den Wetterbericht: „Wir brauchen diesen Regen ganz dringend. Sonst wird sich die Waldbrandlage immer weiter verschärfen.“

Von Lena Köpsell