Die Kameraden der Brandenburger Berufsfeuerwehr wenden sich mit einem Appell an die Menschen. Der Grund: durch die wochenlange Dürre gilt aktuell Waldbrandwarnstufe 5.

„In Anbetracht der extrem hohen Brandgefahr sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte. Der kleinste Funke kann eine Katastrophe auslösen“, heißt es in einem am Freitagmorgen veröffentlichten Statement.

Genehmigungsfrei seien demnach derzeit ausschließlich kleine Feuer. Die Größe des Holzhaufens im Durchmesser und in der Höhe darf einen Meter nicht übersteigen.

Von Philip Rißling