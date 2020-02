Warum verkleidete Feen im Krugparkzentrum Igelbrötchen naschen

Brandenburg/H

Im Naturschutzzentrum Krugpark waren Feen, Einhörner, Tiger und viele andere Märchenwesen unterwegs, als am Samstagnachmittag der diesjährige Fasching gefeiert wurde. Passend zum Motto „Märchenhafter Wald“ hatten sich die meisten der kleinen und großen Besucher in die verschiedensten Märchengestalten und Fantasiewesen verwandelt.

Besonders fantasievolle Kostüme trugen auch die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer der Einrichtung. Das Wetter hätte für den Februarnachmittag nicht besser sein können, sodass das traditionelle Fest besonders viele Besucher anzog. Das bot auch im Freien die Gelegenheit, die Attraktionen auszuprobieren und ordentlich zu toben.

Das Fest war liebevoll vorbereitet und jeder Besucher konnte etwas für seine Interessen finden. Dabei hatten die Organisatoren um Zentrumsleiterin Andrea Kausmann das Programm so gestaltet, dass auch viele Informationen zum Naturschutz und Leben in der Natur vermittelt wurden. Ganz nach dem Motto „spielerisch die Natur entdecken“.

In allen Räumen gab es Gelegenheit etwas zu lernen, auszuprobieren oder zu basteln. So konnten die Besucher der gläsernen Umweltpyramide das Modell einer Maulwurfshöhle anschauen, das von Kindern einer Arbeitsgemeinschaft des Zentrums angefertigt worden ist. Der Maulwurf ist das „Wildtier des Jahres 2020“ und steht in diesem Jahr bei einigen Projekten im Mittelpunkt.

In der Holzwerkstatt bauten Besucher Nistkästen. An einem Bastelstand wurden aus Holzstücken, Stoffresten, Farbe und Wolle niedliche Zauberwesen. Der Stand, an dem sich die Kinder passend zu Ihren Kostümen schminken lassen konnten, war sehr gut besucht. Ebenso die Küche, in der die Kinder mit ihren Eltern unter Anleitung von Zentrumsmitarbeiter Guido Matthes Igelbrötchen backen konnten. Dort duftete es auch sehr verführerisch. Sechs Stationen mussten bei der Familienrallye absolviert werden. Für die richtige Beantwortung der Fragen gab es kleine Preise, wie Malhefte, Stifte, Infobroschüren und Umweltspiele zu gewinnen.

Der Andrang der Gäste war riesig: Die vorbereiteten Zettel mussten mehrfach nachgedruckt werden, weil die Nachfrage so groß war. Dabei waren die Fragen zum Teil recht knifflig, wie die nach dem Begriff für die Verwandlung der Tiere, der Metamorphose oder dem deutschen Namen des Axolotl- Wassermonster.

Mit viel Kreativität hatten die Mitarbeiter für das Märchenrätsel kleine Szenenbilder für die gesuchten Märchen aufgebaut. Da musste man sich bei den Gebrüdern Grimm schon auskennen. Die Rallye fand auch die sechsjährige Lotta Edeler, die mit ihrer Familie aus Göttin in den Krugpark gekommen war, besonders toll.

Im Café in der Umweltpyramide konnten sich die Besucher bei selbst gebackenen Pfannkuchen und diversen Getränken stärken.

Der Waldfasching ist im Jahresprogramm des Naturschutzzentrums der erste große Höhepunkt. Ihm folgen der Familienwaldtag am Ostersonntag, das Krugparkfest am 6. Juni mit der Verleihung des Umweltpreises der Stadt Brandenburg an der Havel und der Tag der Regionen.

Von Petra Müller