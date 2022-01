Brandenburg/H

Freie Sicht für freie Kunstwerke: Der Schaden an der Uferkante des sogenannten Pfaffekais in Brandenburg an der Havel ist jetzt behoben worden, die rot-weißen Barken sind vielen Monaten wieder verschwunden. An einer der schönsten Aussichten der Stadt kann nun auch der Waldmops wieder den Blick genießen.

An zwei Stellen war das Pflaster abgesackt. Damit dort niemand stolpert, hatte die Stadt die Stellen Anfang 2021 mit den Barken gesperrt. Da die Reparatur als nicht so dringend eingeschätzt worden ist und die Pflasterkapazitäten andernorts wichtiger waren, ist der Schaden jetzt erst behoben worden.

Von Heiko Hesse