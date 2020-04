Waldmops mit Maske und Einhorn beim Joggen: Erlebnisse aus dem Corona-Homeoffice

Brandenburg/H

Es sind die kleinen Dinge, an denen man merkt, was sich in Corona-Zeiten im früher so alltäglichen Leben verändert hat. Sonntags morgens vermisst man die inbrünstigen Gesänge, die früher regelmäßig aus der benachbarten Hofkirche herüberwehten. Der Zeitungsladen öffnet derzeit sonntags erst so spät, dass das gemeinsame Sonntagsfrühstück dann bereits gelaufen ist.

Und bei Filmen und Fernsehserien zuckt man bei Szenen sozialer Interaktion unweigerlich zusammen und möchte den Schauspielern zurufen, dass man doch bitte sehr auf die Abstandsregeln achten möge.

Und in den sozialen Medien überbieten sich die Leute mit Fotos ihrer Schutzmasken, die sich Style-mäßig zu einem neuen Must-Have entwickeln. Ob diese Maskenpflicht auch für die Brandenburger Waldmöpse Loriotscher Prägung gilt?

Die Süddeutsche Zeitung hatte kürzlich den Vorschlag im Blatt, im Homeoffice mit Kindern einfach mal alles anzuziehen, was man in einem Erste-Hilfe-Kasten findet. Vorsorglich habe ich unser Exemplar so gut versteckt, dass es niemand finden dürfte.

Dafür stand kürzlich, nachdem ich aus einer zugegebenermaßen sehr ausführlichen Videokonferenz kam, ein Planschbecken auf dem Balkon, Sonnenschirm und Cocktails inklusive (alkoholfrei natürlich). Seitdem beende ich jede weitere Videokonferenz in der bangen Erwartung neuerlicher Überraschungen.

Vorlesung per Videokonferenz

Apropos Videokonferenz: seit der vergangenen Woche läuft unsere – zunächst um zwei Wochen – verschobene Vorlesungszeit des Sommersemesters. Und es ist ein ungewohntes Gefühl, die Teilnehmenden der eigenen Seminare nur via Videokonferenz zu sehen.

Die beiden wichtigsten Erkenntnisse der ersten Woche: technisch scheint zunächst alles einwandfrei zu funktionieren. Und auch wenn mal eine typische Seminardiskussion, in der man sich auf Literaturgrundlage gemeinsam die Inhalte erarbeitet, nicht eins zu eins in den virtuellen Raum verlagern kann: Interaktion und Diskussion können auch online klappen. Die Lernformate verändern sich halt zum Teil, um eine kontinuierliche Beschäftigung mit den Seminarinhalten sicherzustellen.

Kucken backen zwischen den Seminaren

Experiment der Woche: natürlich kann man versuchen, zwischen zwei fest terminierten Online-Seminaren einen Kuchen zu backen. Aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, weder für den Kuchen noch für die Videokonferenz. Im Übrigen war es sehr rücksichtsvoll von den Studierenden, mich erst nach der Konferenz darauf aufmerksam zu machen, dass ich Mehl im Haar hatte.

Ob das aktuelle Sommersemester aber den Durchbruch zur „digitalen Lehre“ darstellt, wie jetzt überall zu lesen ist (Hashtag #twittercampus), sei mal dahingestellt. Dafür ist zuletzt zu viel improvisiert und aus der Not heraus geboren worden, damit wir rechtzeitig zur Vorlesungszeit startklar sein konnten. Aber mittel- und langfristig zwingt uns die aktuelle Situation dazu, gängige Lehrformate und eigene Erwartungen zu überdenken. Und davon kann die Arbeit in den Universitäten – und sicher auch in den Schulen – nur profitieren. Denn diese Digitalisierung wird nicht so schnell verschwinden.

Betreuung ist zeitraubender

Viele Angelegenheiten zwischen Studierenden und Dozierenden werden jetzt per Videokonferenz geklärt – und ich habe den Eindruck, dass auf diese Weise die Betreuung von Haus- und Abschlussarbeiten sehr viel intensiver, aber auch zeitraubender ausfällt, als wenn dies – wie bislang üblich – rein per Email erfolgen würde.

Die gute Nachricht der Woche: die Abiturprüfungen sind angelaufen, und bislang hat alles gut geklappt. Damit beruhigt sich daheim im Homeoffice die Anspannung der letzten Wochen und Monate, und inzwischen sind zwei der vier Abiturprüfungen geschafft.

Wann allerdings die Schule für die zweite Schülerin im Haushalt (vierte Klasse) wieder losgeht, steht aktuell noch in den Sternen. Für die sechsten, neunten und elften Klassen gibt es inzwischen einen Fahrplan, aber ob die anderen Schülerinnen und Schüler noch vor den Sommerferien ihren Klassenraum wiedersehen, bleibt ungewiss.

Ein Surfer ist auf dem Breitlingsee unterwegs. Quelle: Michael Kolkmann

Für dringend notwendige Abwechslung im Homeoffice sorgen die nahezu täglichen Ausflüge (mit Abstand!) zu den Brandenburger Gewässern. Am Freitagabend fanden wir uns zum Beispiel am Breitlingsee westlich der Brandenburger Kernstadt wieder.

Und bei gefühlt zehn Grad Wassertemperatur waren doch in der Tat mehrere Surfer auf dem Wasser unterwegs, windig genug war es in den vergangenen Tagen ja.

Und da ist die Sehnsucht nach dem Wasser und die Vorfreude auf einen hoffentlich „normalen“ Sommer doch recht unvermittelt ins Unermessliche gewachsen.

Schließlich: In Florida ist ein Mann neulich in seiner Nachbarschaft in einem Einhorn-Kostüm joggen gegangen, um „seine Mitmenschen zu erheitern“, wie es in der Zeitung hieß. Ganz so weit ist es hier noch nicht, und ein Einhorn-Kostüm haben wir natürlich auch nicht. Obwohl: ginge auch ein Pferde-Kostüm?

Info: Michael Kolkmann aus Brandenburg an der Havel ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet an der Universität Halle, doch jetzt hat ihn die Sorge vor dem Corona-Virus ins Homeoffice verbannt. In der MAZ berichtet er von seinen Erlebnissen daheim.

