Die Art ist gerettet. Der wilde Waldmops ist in der Stadt Brandenburg heimisch geworden, hat sich in den Stadtteilen Neu- und Altstadt sowie Dom prächtig entwickelt und vermehrt und kann deshalb von der Roten Liste der bedrohten Arten gestrichen werden.

Die ebenso possierlichen wie beliebten Tiere aus Bronzeguss wurden gestern vom Brandenburger Kulturverein als Schenkung an die Stadt Brandenburg übergeben. Oberbürgermeister Steffen Scheller und Friedrich Perker als Vize-Chef des Kulturvereins regelten mit ihrer Unterschrift das Offizielle.

Friedrich Perker, Vize-Vorsitzender des Kulturvereins Brandenburg, und Oberbürgermeister Steffen Scheller (v.li.) haben am Mittwoch den Schenkungsvertrag für die Waldmöpse unterschrieben. Quelle: Rüdiger Böhme

Damit findet ein Kunstprojekt in der Stadt Brandenburg seinen Abschluss, das in der Nachwendezeit beispiellos ist, was die Bedeutung für die Stadt und das bürgerschaftliche Engagement betrifft.

Erinner wir uns: Er war selten geworden in Deutschland, der scheue Waldmops, dem sein Förderer Loriot in Wort, Bild und Video schon in den 70er Jahren ein Denkmal setzte. So selten, dass die Stadt Brandenburg ihn unter Schutz stellte und dafür ein Informationszentrum gebaut hatte, in dem der scheue Racker – ein mit Schaufeln bewaffneter Mops – als Rückzüchtung eines Elches – wild im Rudel leben kann.

Die Erfinderin der Waldmöpse in Brandenburg Havel Clara Walter mit Bronze-Mops. Quelle: Benno Rougk.]

Eröffnet wurde das Waldmopszentrum pünktlich zur Bundesgartenschau im April 2015. Zeitgleich wurde ein kleines Rudel der gehörnten Waldmöpse der Öffentlichkeit gezeigt.

„Die wilden Waldmöpse werden ein Brandenburger Alleinstellungsmerkmal”, prophezeite damals Frank-Walter Steinmeier noch als Außenminister. Und er musste es wissen. Im Sommer 2014 hatten er und ein kleines Team der Kulturvereins in zwei Jury-Runden entschieden, wie man sich am besten des großen Sohnes der Stadt Brandenburg erinnern könne.

Steinmeier war zu dieser Zeit Vorsitzender des Brandenburger Kulturvereins und hatte für den Wettbewerb Geld gesammelt. Drei Jahre zuvor hatte es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, eine würdige Ehrung für den verstorbenen Ehrenbürger auf die Beine zu stellen.

Den Waldmops an der Cafè-Bar am Salzhofufer haben Anna und Nele Poschmann (r.) aus Köln auf ihrer Waldmopssuche schnell gefunden. Manch anderen nicht. Quelle: Jast

Die Juroren hatten die schwierige Aufgabe aus fast 100 Plänen für ein Loriot-Denkmal die beste Lösung herauszufiltern. Am Ende entschied sich die Jury in dem für alle offenen Wettbewerb für den wilden Waldmops der Architekturstudentin Clara Walter aus Berlin. Eine Gruppe von acht gehörnten Waldmöpsen, etwa 50 Zentimeter hoch und aus Bronze, wurde bereits zur Buga mit Fundamenten diebstahlsicher im Humboldthain verteilt worden und war von einer kleinen Brücke, dem inzwischen etwas zugewachsenen „Waldmops-Informationszentrum”, aus gut zu sehen.

Gut vermehrt dank potenter Spender

Am Informationszentrum erklärt eine Tafel alles, was Loriot zum Thema Waldmops hinterlassen hatte.

Inzwischen hat sich der Waldmops vermehrt. Er ist längst das meist fotografierte Motiv der Havelstadt, auch wenn man das in den grandiosen Stadtkirchen nicht so gern hört. „Der Gewinn für das Stadtmarketing lässt sich kaum ermessen“, sagte daher Scheller gestern stolz. Er wolle dem Kulturverein und Clara Walter „außerordentlich danken“, so Scheller. Denn auch ihm würden immer wieder Menschen begegnen, die vor allem wegen der Waldmöpse in die Stadt kommen.

Sucht und findet man sie bei dem Stadtrundgang zwischen Johanniskirche, Rathaus, Dom, Neustadtmarkt, Paulikloster, Steintorturm und Stadtbad bis hin zur Jahrtausendbrücke alle, hat man die schönsten Stellen der Stadt gesehen.

Aussiedlungsprojekt abgeschlossen

Genau wisse man es nicht, wie viele Waldmöpse inzwischen auf ausnahmslos öffentlichen Flächen und Plätzen leben, sagt Scheller. Doch seit sich im Vorjahr zuletzt ein schon zwei Jahre lange vorher geborener Waldmops endlich nach der Sanierung vor dem neuen Domhotel niederließ, sei klar gewesen: Diese Population reicht jetzt aus für die Stadt Brandenburg, das Projekt sei beendet und werde der Stadt geschenkt. Die übernimmt jetzt Hege und Pflege der wilden Schar.

Finanziert wurde das Projekt ausschließlich über Spenden und die geringen Eintrittsgelder bei Kulturveranstaltungen der Verein. Immerhin 150 000 Euro sind in etwa in die Waldmopsansiedlung geflossen.

Von Benno Rougk