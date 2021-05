Wusterwitz

Pritzerbe liegt 17 Kilometer südlich, im Norden sind es knapp 24 Kilometer bis Ziesar. Kann das stimmen? Auf den ersten Blick leuchtet das neue Wanderschild zwischen Kanalbrücke und Wusterwitzer Schleuse nicht ein. Vor allem Einheimische, die sich bestens mit den Himmelsrichtungen in ihrem Heimatdorf auskennen, wundern sich. „Das kann so nicht bleiben. Hier wird die Welt auf den Kopf gestellt“, findet zum Beispiel der Wusterwitzer Manfred Trauselt, der selbst viel mit dem Fahrrad unterwegs ist. Seiner Meinung nach haben die Verantwortlichen die Ortsangaben fälschlicherweise vertauscht.

Dienstleister für Infrastruktur

Doch jetzt kam heraus: Alles hat seine Richtigkeit! Aufgestellt hat die Konstruktion der Verein „Soziale Arbeit Mittelmark“ (SAM), vormals Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Potsdam-Mittelmark. Der gemeinnützige Verein ist unter anderem als Dienstleister für die touristische Infrastruktur entlang der überregionalen Wanderwege in Potsdam-Mittelmark zuständig. Mitglieder des Vereins sind neben dem Landkreis 21 Ämter, Städte und Gemeinden sowie drei Vereine. Die MAZ hat bei Petra Straube, sie ist die Leiterin vom Wanderwegeservice, nachgefragt. Was ist los mit der Beschilderung in Wusterwitz?

Wanderwege-Chefin Petra Straube erklärt das neue Wanderwegeschild. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Anders als neue Straßen werden Wanderwege in der Regel nicht als kürzeste Verbindung zwischen zwei Orten konzipiert. Wir wollen den Leuten die schönen Seiten unserer Landschaft zeigen. Da können Wanderwege schon mal Umwege machen oder Haken schlagen“, erklärt Straube. So ist es auch auf dem rund 40 Kilometer langen Fiener Bruch-Havel-Wandweg, der Ziesar und Pritzerbe über Wusterwitz miteinander verbindet. Scheinbar kein Problem. Doch im Bereich der Kanalbrücke wird es für Auswärtige etwas kompliziert. Wer von Pritzerbe über Dorotheenhof den Ortseingang erreicht, wird eben nicht direkt auf der Walther-Rathenau-Straße durch Wusterwitz geschickt, sondern läuft nach der Brückenüberquerung eine Schleife zum Kanal mit dem neuen Wegweiser. Von dort wird die Brücke unterquert und am Kanal in Richtung Wendsee gelaufen. Erst wo die verlängerte Seestraße beginnt, geht es in Richtung Seepromenade (mit kurzer Anbindung zur Kirche und zur Tourismus-Info) und von dort durch Wald und Flur weiter nach Rogäsen. Aus Richtung Ziesar verläuft der Wanderweg in umgekehrter Richtung.

Über die Kanalbrücke kommt der Wanderer von Wusterwitz nach Pritzerbe, wenn man dem Wegekennzeichen mit der Weide folgt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wanderer sollten unterwegs auf das Wegekennzeichen des Fiener Bruch-Havel-Wanderweges achten. Das ist eine grün gekennzeichnete Weide auf weißem Grund. Dieses Logo sollten vor allem jene Wanderer im Auge behalten, die vom Elbe-Havel-Kanal aus Westen kommend auf den neuen Wegweiser stoßen. Nach Pritzerbe geht es zunächst tatsächlich nach rechts und dann nach links über die Brücke. Wer nach Ziesar will, hält sich wie ausgeschildert zuerst links, um die Brücke zu unterqueren und dem Kanalweg zu folgen. Gute Hilfe für unterwegs kann eine Karte leisten, wie sie gerade im Dr. Barthel Verlag erschienen ist. Unter dem Titel „Brandenburger Havelseen und Umgebung“ ist auf der Karte auch der Verlauf des Fiener Bruch-Havel-Wanderweges eingezeichnet. „Dabei handelt es sich um einen reinen Wanderweg für Fußgänger“, sagte Petra Straube vom Wanderwegeservice der MAZ. Rund 1000 Kilometer überregionale Wanderwege zwischen Fläming und Havelland werden vom Verein Soziale Arbeit Mittelmark betreut. Jährlich unterstützt der Landkreis den Unterhalt dieser Wanderwege mit 100 000 Euro.

Von Frank Bürstenbinder