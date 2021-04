Wanderweg mit neuen Steinen: Lumpen auf dem Mars entdeckt

Groß Kreutz/Deetz

Schmutzfinken haben den Mars erreicht. Die Anzeichen von Leben sind leider nicht zu übersehen. Gleich an mehreren Stellen unseres Sonnensystem haben sich Erdlinge tüchtig ausgemistet. Unbekannte vermüllten nicht nur den roten Planeten mit illegal entsorgten Lumpen, sondern auch die Umlaufbahnen von Jupiter und Uranus. Wolfgang Haak ist geschockt. Der Erfinder des Sonnensystemweges zwischen Groß Kreutz und Deetz wollte am Dienstag seine neuen Werke entlang der 3,4 Kilometer langen Strecke vorstellen. Doch mit diesem traurigen Vorführeffekt hatte der ehemalige Lehrer für Mathematik und Physik nicht gerechnet. „Wer macht so etwas“, fragt sich nicht nur Haak. Ein paar Fotos dienen nun als Beweismittel für das Ordnungsamt von Groß Kreutz (Havel).

Wolfgang Haak hat den 2019 eröffneten Sonnensystemweg zwischen Groß Kreutz und Deetz mit vier Feldsteinen ergänzt, auf denen die Portraits berühmter Astronomen zu sehen sind. Hier ist es Johannes Kepler. Außerdem wurden entlang des Wanderweges zusätzliche Bänke aufgestellt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Lange war Haak froh, dass der von ihm gestaltete Wanderweg durch unser Sonnensystem von Vandalismus verschont blieb. „Es gab mal eine Schmiererei auf der Rückseite einer Infotafel, doch im Großen und Ganzen ist alles sauber geblieben“, berichtet der rüstige Senior, der unzählige Arbeitsstunden in den Lehrpfad gesteckt hat. An zehn Stellen hat der Groß Kreutzer maßstäblich Findlinge verteilt, die neben der Sonne die neun Planeten (mit Zwergplanet Pluto) samt ihren Monden repräsentieren. Dazu kommen an allen Standorten Tafeln, auf denen die Himmelskörper erklärt werden.

Der neue Kopernikus-Stein entlang des Sonnensystemweges zwischen Groß Kreutz und Deetz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ganz neu sind seit wenigen Tagen vier zusätzliche Steine, auf denen Haak die Portraits berühmter Astronomen und Wissenschaftler mit einer Diamantscheibe eingearbeitet hat. Zu finden sind die granitenen Findlinge jenseits des Uranus. „Wegen der immer größer werdenden Entfernungen zwischen den Planeten wird es in Richtung Pluto etwas langweilig. Die Portraits lockern diesen Abschnitt auf der Deetzer Seite nun etwas auf“, erklärte Haak seine Idee. Dabei darf Albert Einstein (1879-1955) ebenso nicht fehlen, wie Johannes Kepler (1571-1630), Nikolaus Kopernikus (1473-1543) und der um 100 nach Christus geborene Claudius Ptolemäus.

Eine bunte Abwechslung auf der Strecke: Aus Feldsteinen hat Wolfgang Haak die Familie Neugier geschaffen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Letzterer war davon überzeugt, dass sich die Erde fest im Mittelpunkt des Weltalls befindet (geozentrisches Weltbild). Erst viel später gelangte die Wissenschaft zu ganz anderen Erkenntnissen. Die Entwicklung zum heliozentrischen Weltbild, bei dem es die Planeten sind, die um die Sonne kreisen, kann ab sofort am Standort des Plutos nachgelesen werden. In Deetz hat Haak eine zusätzliche Erklärtafel über die Weltbilder aufgestellt.

Eine der neuen Bänke mit Blick auf die Deetzer Feldmark. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zusätzliche Bänke mit Blick in die Deetzer Feldmark hat der Wanderweg-Macher ebenfalls montiert. Passend zu den Steinplätzen wurden dafür Holzbohlen auf Findlinge geschraubt. Um Diebe abzuschrecken, verbinden Gewindestangen die neuen Feldsteine mit den Astronomenportraits mit Betonsockeln. Eine bunte Abwechslung ist eine Feldsteingruppe, die insbesondere Kindern Lust auf das Wandern zwischen den Planeten machen soll. So steht „Familie Neugier“ an einer Wegegabelung in Sichtweite des Obst- und Spargelhofs Leue.

Auf dieser neuen Tafel informiert Wolfgang Haak über bedeutende Astronomen und ihre Weltbilder. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Seit der Eröffnung des Wanderweges haben mich nur positive Reaktionen erreicht. Sogar Berliner kommen mit dem Zug nach Groß Kreutz, um durch das Sonnensystem zu spazieren“, berichtet Haak. Eine Info-Tafel will er noch aufstellen. Mit kurzen Biografien werden darauf den Wanderern die auf Feldsteinen verewigten Berühmtheiten vorgestellt.

Der Wanderweg beginnt auf Groß Kreutzer Seite an der Sonne. Man kann aber auch in Deetz beim Pluto starten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Sternensystemweg verläuft auf einem uralten Bauernweg, für den sich Haak etwas Pflege durch die Kommune wünscht. „Es muss überhaupt kein Asphalt sein, doch ein paar Reparaturen würden der Strecke gut tun.“

