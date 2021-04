Beetzseeheide

Ihr Gemeindefest feiern sie zusammen, die Ortsfeuerwehren hören auf ein Kommando, ein Wanderweg wird bald durch alle drei Dörfer führen. Fast 20 Jahre nach der Fusion von Butzow, Ketzür und Gortz schmückt sich die 38 Quadratkilometer große Gemeinde Beetzseeheide nun mit einem vom Land genehmigten Wappen. „Das neue Hoheitszeichen steht für die Zusammengehörigkeit der drei Ortsteile. Gleichzeitig soll es das Heimatgefühl unserer rund 650 Einwohner ansprechen“, sagte Bürgermeister Dirk Lange der MAZ.

Heide im Norden

Erfunden hat das Beezseeheide-Wappen der Brandenburger Mathias Kriesel. Der Sozialpädagoge, der sich seit vielen Jahren in seiner Freizeit mit Heraldik beschäftigt, orientierte sich bei seinem Entwurf auf die wichtigsten Landschaftsmerkmale. Deshalb darf natürlich die Kiefer nicht fehlen, die die bewaldeten Heidelandschaften im Norden bestimmt. Gleich zwei in Blau gehaltene Bäume auf gelbem Grund nahm Kriesel in das Wappen auf. Im unteren Drittel trennt eine Wellenlinie die Kiefern von einem Fisch. Dort kehren sich die Farben um. Der goldene Fisch symbolisiert einen Schlei. Mit dem Blau des Wassers kann nur der Beetzsee gemeint sein.

Bei der Auswahl der Farben lehnte sich Kriesel an das blau-goldene Familienwappen der märkischen Adelsfamilie von Brösigke an, zu deren Gütern unter anderem Butzow, Ketzür und Gortz gehörten. Überregional bekannt ist das Epitaph aus Alabaster für Heino von Brösigke (1525-1609) im Chorraum der Ketzürer Kirche. Weil es jedes Wappen nur einmal geben darf, waren für Kriesel längere Recherchen nötig, bevor er an die eigentliche Arbeit gehen konnte. „Zwar hätte an Stelle des Schleis auch ein Storch oder Fischadler erscheinen können, doch steht dieser für die lange Tradition der Fischerei in unserer Region“, erklärte Kriesel bei der Vorstellung des Wappens. Sein Ziel war eine einfache Struktur mit hohem Wiedererkennungswert. Ein gespaltenes oder mehrfach geteiltes Schild sollte dagegen vermieden werden.

Vom Land genehmigt

Von den ersten Ideen 2019 bis zur endgültigen Genehmigung durch das Land Brandenburg vergingen gut eineinhalb Jahre. Ein Wörtchen mitzureden hatten am Ende das Innenministerium und das Landeshauptarchiv. Ein Gutachter musste dem Hoheitszeichen bescheinigen, dass es streng nach den Regeln der Heraldik geschaffen wurde. Was Mathias Krause mit Pappe und Bastelskalpell vorgab, verfeinerten Madlen Böhm und Bernhard Weise am Computer. Doch nicht nur die Wappenkunst gilt als strenge Lehre. Auch der Gebrauch von Wappen unterliegt rechtlichen Regeln. So kann sich Beetzseeheide eine Wappensatzung geben, in der die Verwendung festgelegt wird.

Zur Begrüßung

„Wir wollen mit dem Wappens vor allem eine bessere Außenwirkung erreichen“, so Bürgermeister Lange. Deshalb sollen sich Kiefern und Schlei unter anderem auf den künftigen Begrüßungsschildern an den Ortseingängen wiederfinden. Auch mit dem Wappen bedruckte Mehrwegbecher für öffentliche Feierlichkeiten sollen angeschafft werden. Flaggen, Aufkleber und Anstecker – alles ist möglich. Den Menschen in Beetzseeheide war der Entwurf nicht unbekannt. Das Wappen schmückte bereits mehrfach den Anzeiger der Gemeinde Beetzseeheide. Die ehemals eigenständigen Dörfer Butzow, Ketzür und Gortz bilden seit dem 1. Februar 2002 eine Gemeinde.

Von Frank Bürstenbinder