Warnstreik: Drei Belegschaften fahren Dienstag durch Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

An diesem Dienstag ist um die Mittagszeit mit außergewöhnlich vielen Autos auf bestimmten Brandenburger Straßen zu rechnen. Denn im Rahmen ihres Warnstreiks werden Beschäftigte der drei größten Industriebetriebe in Brandenburg an der Havel zu einem Auto-Fahrrad-Korso durch die Stadt zum Kundgebungsgelände am Wiesenweg aufbrechen.

Die IG Metall in der hiesigen Region ruft am 23. März zu dieser Form des Warnstreiks in der laufenden Tarifauseinandersetzung in der ostdeutschen Elektro- und Metallindustrie auf.

Ausfahrt gegen 12 Uhr

Der Warnstreik in den Werken der Heidelberger Druckmaschinen AG in Hohenstücken und der BES Brandenburger Elektrostahlwerke in der Woltersdorfer Straße beginnen jeweils um 11.30 Uhr. Um 12 Uhr folgt die Aktion bei ZF Getriebe Brandenburg in der Caasmannstraße.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Auto- und Fahrradkorso soll um 12 Uhr in der Heidelberger Straße beginnen. Auf dessen Weg sollen sich die warnstreikenden Kollegen des Elektrostahlwerks am Parkplatz Klingenberg und die Teilnehmer aus dem Getriebewerks bei ZF mit Autos und Fahrrädern eingliedern.

Die veranstaltende IG Metall kündigt für etwa 13 Uhr eine Kundgebung auf dem Festplatz am Wiesenweg mit musikalischem Rahmenprogramm im Autokino-Format an. Redner werden Patrick Hesse, Bezirkssekretär Tarifpolitik, und Stefanie Jahn, 1. Bevollmächtigte der IG Metall in Potsdam und Oranienburg, sein.

Für Riva-Beschäftigte geht es um Geld

Mit ihrem ersten Warnstreik in der Tarifrunde 2021 wollen die BES-Beschäftigten, für die der Stahltarif gilt, den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Der Betrieb brummt“, schreibt Stefanie Jahn und fordert, dass „sich die harte Arbeit finanziell stärker im Geldbeutel auswirken“ müsse. Denn die angebotene Corona-Prämie sei zu gering.

Für Heidelberger Druckmaschinen ist es der zweite und ZF Getriebe bereits der dritte Warnstreik seit Anfang März. Beide Belegschaften eine das Ziel, dass die Angleichung Ost beim Thema Arbeitszeit geklärt wird, heißt es.

Den Korso durch die Stadt verstehen die Gewerkschafter als deutliches Signal der Brandenburger Belegschaften, dass die Arbeitgeber sich in beiden Branchen endlich bewegen müssten. „So wie wir die Massen auf den Straßen der Stadt bewegen“, schreibt die regionale IG-Metall-Chefin.

Von Jürgen Lauterbach