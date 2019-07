Brandenburg/H

Seit diesem Montagmorgen 5 Uhr sind die die Mitarbeiter des Brandenburger Elektrostahlwerks in der Woltersdorfer Straße in einen Warnstreik. Die Arbeit werde bis Mitternacht niedergelegt, kündigten Gewerkschaftsvertreter an.

Zur Galerie Warum soll nicht in Brandenburg an der Havel möglich sein, was für die Hennigsdorfer Kollegen seit elf Jahren gilt? Das ist der Hauptgrund für den Warnstreik am Montag.

Die Teilnehmer wollen mit ihrer Arbeitsniederlegung erreichen, dass die Arbeitgeberseite den Tarifabschluss „ Stahl Ost“ für das Riva-Werk in Brandenburg/Havel übernimmt. Ein erster Warnstreik im Riva-Werk am 14. Juni hatte noch nicht zum erwünschten Erfolg geführt.

Die Übernahme des Tarifabschlusses für die Brandenburger Stahlarbeiter bedeuten, dass auch sie 3,7 Prozent mehr Gehalt rückwirkend zum 1. März erhalten würden sowie Einmalzahlungen in Höhe von 100 Euro für die Monate Januar und Februar 2019.

Für die Riva-Kollegen am Standort Hennigsdorf gilt dieser Abschluss bereits. Dort ist die automatische Tarifübernahme bereits seit 2008 auf Betriebsebene geregelt.

Das Riva-Management in Brandenburg an der Havel und Hennigsdorf hat zurzeit eine zweite Baustelle mit den Gewerkschaften. Denn die Mitarbeiter der Hennigsdorfer HES-Tochterfirmen in Trier und dem von dort rund 50 Kilometer entfernten Horath befinden sich seit dem 19. Juni im unbefristeten Ausstand. Jetzt sind 70 Kollegen aus Trier nach Brandenburg an der Havel gereist, um die Kollegen in der Havelstadt zu unterstützen.

Von Jürgen Lauterbach