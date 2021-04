Brandenburg/H

Die Beschäftigten von ZF und Heidelberger Druck bauen im laufenden Arbeitskampf um die Ost-West-Angleichung auf breitere Unterstützung als im Jahr 2003. Damals wurden sie im Regen stehen gelassen, sogar von der eigenen Gewerkschaft.

18 Jahre später kommt Rückenwind auch von Politikern wie Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD). In einer Video-Botschaft an die IG Metall nennt Woidke die Angleichung der Arbeitszeit nicht nur gerecht, sondern nach 30 Jahren auch „überfällig“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während in allen anderen Tarifgebieten der Pilotabschluss aus NRW übernommen wird, fehlen noch die Unterschriften aus Brandenburg und Sachsen. Am Freitagnachmittag haben sich in Brandenburg an der Havel gut 200 Frauen und Männer vor den Toren des ZF-Getriebewerks in der Caasmannstraße versammelt. Die IG Metall hat dort zum vierten Warnstreik aufgerufen, wie tags zuvor bei Heidelberger Druck.

Denn der offengebliebene Punkt in diesem Tarifgebiet ist das von der IG Metall geforderte tarifliche Angleichungsgeld, das die Ostbeschäftigten der Metall- und Elektroindustrie mit ihren Westkollegen gleichstellen soll. Die Fortsetzung des Kampfes für die 35-Stunden-Woche mit etwas anderen Mitteln also.

Zur Galerie Im Zelt gab es Essen, vor dem Zelt und dem ZF-Werktor gab es Reden. Im Mittelpunkt die Forderung nach der Ost-West-Angleichung.

„Die Produktion drinnen ruht“, versichert die IG-Metall-Bevollmächtige Stefanie Jahn den Mitarbeitern, als sie vors Werktor tritt. Angereist zum 24-Stunden-Warnstreik sind diesmal zwei IG-Metaller aus Friedrichshafen, dort wo sich die ZF-Konzernzentrale befindet.

„Ihr baut das geilere Produkt“, versichert Achim Dietrich den Brandenburger Getriebewerkern erst einmal. Im Vergleich zu deren Porsche Getriebe sei das in Friedrichshafen gebaute Lkw-Getriebe doch lahm.

Frühere Vorurteile

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der ZF Friedrichshafen AG unterstützt die „gerechte Forderung“ nach der tariflichen Ost-West-Angleichung. In einem Konzern wie ZF arbeite man Hand und Hand an bestimmten Projekten. Grenzen verliefen dabei längst nicht mehr zwischen West- und Ostdeutschland.

Der ZF-Konzern denke in Regionen wie Nordamerika, Asien und Europa bis zum Ural. Es gebe also keine Argumente mehr dafür, Beschäftigte im Osten Deutschland schlechter zu bezahlen als im Westen.

Früher habe es einmal das Vorurteil gegeben, dass die Kollegen im Osten doch schon am Mittwoch aufhörten zu arbeiten. Diese Zeiten seien längst vorbei, versichert der Chef des Gesamtbetriebsrates.

Nächste Gesprächsrunde am Dienstag

Stefanie Jahn berichtet, dass die Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern am Donnerstag ohne Ergebnis geblieben sei. Immerhin: Am Dienstag soll weiter geredet werden, die Fronten seien noch nicht verhärtet.

Am Montag davor treffen sich die IG-Metaller mit dem regierenden Bürgermeister der Hauptstadt auf der Oberbaumbrücke in Berlin, dort wo einst die Grenze zwischen Ost und West verlief.

Diesmal Thema der ganzen IG Metall

Helene Sommer, IG-Metall-Bevollmächtigte in Friedrichshafen, fordert, dass sich der ZF-Konzern sich bewegen müsse, wenn Fläche sich nicht bewegt. Sie versichert den Brandenburgern, dass die Angleichung ein Thema der ganzen IG-Metall sei.

Das war 2003 nicht so. Daran erinnert Sandro Hoffmann, Betriebsratschef bei ZF. Nachdem der Kampf für die Einführung der 35-Stunden-Woche im Osten gescheitert war, habe man lange Zeit die Wunden geleckt. Elf Jahre habe es gedauert, das Thema Angleichung überhaupt wieder zu wuppen in der IG Metall. Viele geheime Gespräche seien vorher dazu gelaufen.

Von Jürgen Lauterbach