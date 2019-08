Brandenburg/H

Die Postbankfiliale in der Sankt-Annen-Straße ist an diesem Freitag wie der Standort in Rathenow ganztägig geschlossen. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in der laufenden Tarifrunde zum Warnstreik aufgerufen.

Somit können Kunden in dieser Filiale auch keine Briefmarken kaufen, Pakete aufgeben oder weitere Dienstleistungen der Post in Anspruch nehmen.

Ein Tag Warnstreik

Der Warnstreik dauert den ganzen Tag. Aufgerufen dazu hat der Verdi-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Da die Beschäftigten des Postbank-Betriebs Leipzig zum Streik aufgerufen wurden, sind auch Postbank-Filialen im Land Brandenburg betroffen.

Bestreikt werden die Standorte in Brandenburg/Havel, Rathenow, Cottbus, Senftenberg und Finsterwalde. Denn sie sind im Gegensatz zu Potsdam dem Betrieb Leipzig zugeordnet.

Nach Auskunft von Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Marcus Borck befinden sich etwa 500 Postbank-Mitarbeiter aus 72 Filialen aktuell im Warnstreik.

7 Prozent mehr Gehalt gefordert

Die Verdi-Tarifkommissionen Postbank und Postbank Filialvertrieb hatten Ende Mai die Forderungen für die diesjährige Tarifrunde Postbank beschlossen. Verhandelt wird seit dem 27. Ende Juni für die Beschäftigten bei Postbank Filialvertrieb, Postbank und andere.

Verdi fordert neben einer Gehaltsanhebung um 7 Prozent, mindestens um 200 Euro, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro, einen verbindlichen Anspruch auf Altersteilzeit und ein 13. Monatsgehalt für alle Beschäftigten. Darüber hinaus sollen Verdi-Mitglieder sechs Gesundheits- und Entlastungstage bekommen.

Einzige Postbank-Filiale in der Stadt

In Brandenburg/Havel wird nach Auskunft von Postbank-Sprecher Ralf Palm die einzige Postbank-Filiale in der Stadt in der Sankt-Annen-Straße bestreikt. Kunden könnten alternativ die Partnerfilialen der Deutschen Post in der Umgebung nutzen.

Die zweite von drei vorgesehenen Verhandlungsrunden soll am 13./14. August in Bonn stattfinden.

Von Jürgen Lauterbach