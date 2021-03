Brandenburg/H

Trotz der Corona-Pandemie sind an diesem Mittwoch mehr als 120 Beschäftigte der Heidelberger Druckmaschinen AG in Brandenburg an der Havel gegen Ende ihrer Frühschicht vors Werktor gezogen. Mit Masken und mit Abstand zueinander.

Die IG Metall hatte die Heidelberger zum ersten Warnstreik in der laufenden Tarifauseinandersetzung aufgerufen. Deutlich mehr als die Hälfte der Frühschicht beteiligte sich gut 90 Minuten lang.

„Wir sind positiv überrascht“, sagt Stefanie Jahn, 1. Bevollmächtigte der für Brandenburg an der Havel mit zuständigen IG Metall Oranienburg und Potsdam.

Wegen der besonderen Pandemie-Situation mit noch laufender Kurzarbeit waren sich die Gewerkschafter nicht sicher, wie gut sich die Mitglieder für die aktuellen Tarifforderungen mobilisieren lassen.

Seit Dezember verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaft in ganz Deutschland über höhere Löhne und Gehälter. Die IG Metall fordert für die rund 100.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg vier Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Außerdem geht es um Beschäftigungssicherung und eine Arbeitszeitverkürzung von drei Wochenstunden bei einem teilweisen Lohnausgleich und im Osten zudem um die Angleichung an die West-Gehälter.

Die Arbeitgeber wollen dagegen eine Nullrunde und stellen eine Mischung aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung erst ab Mitte 2022 in Aussicht.

Sven Hutengs ist IG-Metaller und Betriebsratsvorsitzender bei Heidelberger Druck in Hohenstücken, Quelle: Rüdiger Böhme

Für Stefanie Jahn und IG-Metaller Sven Hutengs ist das keine Basis für eine Einigung. Hutengs erinnert daran, dass die jüngste Tabellenerhöhung bereits drei Jahre zurückliegt und es im vergangenen Jahr eine Nullrunde gegeben habe.

„Lohnverzicht sichert keinen Arbeitsplatz“

Die Heidelberger in Hohenstücken lägen in der Gesamtsumme des Durchschnittsverdienstes bereits rund fünf Prozent unter dem Flächentarifniveau von Berlin und Brandenburg.

Für Hutengs ist klar, dass ein Verzicht auf Lohnerhöhung keinen einzigen Arbeitsplatz in Brandenburg an der Havel sichert. Er verweist auf den laufenden Arbeitsplatzabbau im Unternehmen. Die Sorge um den Job habe die Beschäftigten daher sicher motiviert, sich am Warnstreik zu beteiligen.

Von Jürgen Lauterbach